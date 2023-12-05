Токаев и посол России в Казахстане обсудили перспективы развития партнёрства

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял посла России в РК Алексея Бородавкина. В ходе встречи глава государства отметил, что между странами сложился устойчивый диалог по всему спектру межгосударственных связей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

По его словам, договорённости, достигнутые в ходе недавнего официального визита президента России Владимира Путина в Астану, ещё раз подтвердили обоюдное стремление к всестороннему укреплению добрососедских отношений.

Собеседники рассмотрели актуальные вопросы и перспективы развития казахстанско-российского стратегического партнёрства.