Токаев и посол России в Казахстане обсудили перспективы развития партнёрства
Сегодня, 18:25
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Сегодня, 18:25Сегодня, 18:25
83Фото: baigenews.kz/Мухтар Холдорбеков
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял посла России в РК Алексея Бородавкина. В ходе встречи глава государства отметил, что между странами сложился устойчивый диалог по всему спектру межгосударственных связей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
По его словам, договорённости, достигнутые в ходе недавнего официального визита президента России Владимира Путина в Астану, ещё раз подтвердили обоюдное стремление к всестороннему укреплению добрососедских отношений.
Собеседники рассмотрели актуальные вопросы и перспективы развития казахстанско-российского стратегического партнёрства.
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