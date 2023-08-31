Токаев и Назарбаев переговорили по телефону с Лукашенко

Президент Казахстана провёл телефонный разговор с главой Беларуси Александром Лукашенко, передаёт BaigeNews.kz.

"Перспективные направления развития белорусско-казахстанского сотрудничества рассмотрены в разговоре с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Лидеры стран обменялись мнениями и по вопросам международной проблематики. Состоялся также телефонный разговор Александра Лукашенко с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым", - сообщается на сайте президента Беларуси.

Отмечается, что Лукашенко провёл телефонный разговор и с президентом России Владимиром Путиным, обсудив с ним "актуальные темы двусторонней повестки, а также острые вопросы региональной и международной обстановки".

"Главы зарубежных государств в ходе личного общения, а также в многочисленных посланиях тепло поздравили президента Беларуси с днём рождения", - указывается в сообщении.