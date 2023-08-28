Токаев дал поручения Годуновой по аудиту использования бюджетных средств
Сегодня, 12:16
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Сегодня, 12:16Сегодня, 12:16
173Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Высшей аудиторской палаты Наталью Годунову, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
"Всего за отчетный период проведено 12 аудиторских мероприятий на 121 объекте с охватом порядка 9,3 трлн тенге бюджетных средств. Касым-Жомарт Токаев также был проинформирован об итогах отдельных аудиторских проверок в министерстве экологии и природных ресурсов, подведомственных организациях министерства труда и социальной защиты населения, РГП "Казводхоз" и других структурах", - говорится в сообщении.
По итогам встречи Президент дал ряд конкретных поручений по аудиту использования бюджетных средств и эффективности реализации государственных программ.
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