Токаев анонсировал строительство круглосуточных библиотек в Астане и Алматы

Неразборчивое использование Интернета оказывает негативное влияние на воспитание подрастающего поколения, считает президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Об этом он заявил на заседании Национального курултая в Атырау, передаёт BaigeNews.kz.

"Нужно задействовать только полезные стороны современных информационных технологий. К сожалению, неразборчивое использование Интернета оказывает негативное влияние на воспитание подрастающего поколения. Сегодня даже взрослые, не говоря уже о детях, чрезмерно увлекаются потреблением бессмысленного контента социальных сетей. Мы, прежде всего, должны прививать молодежи любовь к чтению. Только так мы станем читающей нацией. На заре Независимости, в тяжелые девяностые, библиотечное дело в нашей стране отошло далеко на задний план. Тогда были закрыты тысячи библиотек, мы лишились многомиллионного книжного фонда", - сказал глава государства.

По его словам, в последние годы предпринимаются определённые шаги для исправления ситуации.

"Библиотека – это сокровищница памяти государства и нации. Библиотеки хранят ценные исторические источники и материалы. Поэтому библиотечное дело требует особого внимания. Книги должны быть доступны читателям. Вы знаете, что на прошлогоднем заседании Курултая в Туркестане я говорил о важности строительства в Казахстане современных круглосуточных библиотек, которые существуют во многих странах. В скором времени в Алматы и Астане будут возведены замечательные здания для таких библиотек. В целом, для развития этой сферы нужны другие комплексные меры", - заявил президент.

Некоторые библиотеки в Алматы модернизированы в соответствии с требованиями времени. Для молодёжи там созданы все возможности заниматься творчеством, получать новые знания. Акимам других регионов Касым-Жомарт Токаев рекомендовал использовать этот хороший опыт.