Токаев анонсировал создание Национального совета по науке и технологиям при Президенте

Касым-Жомарт Токаев заявил о решении создать Национальный совет по науке и технологиям при Президенте, в который войдут известные учёные, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал на БОРТ №1.

"Мы часто говорим об интеграции науки и производства. Но такое взаимодействие пока не налажено. К большому сожалению, мы должны признать это. Научные разработки и инновации необходимы для развития отечественного производства. Работа наших учёных должна способствовать производству качественной продукции и повышению эффективности производства. Только так наша экономика будет развиваться. В связи с этим я принял ещё одно важное решение – будет создан Национальный совет по науке и технологиям при Президенте. В его состав войдут наши ученые, работы которых широко известны общественности и пользуются признанием в научной среде. Новая структура будет определять приоритеты государственной политики в области науки и техники. Администрация Президента, Министерство науки и высшего образования должны организовать соответствующую работу. Этот вопрос будет под моим особым контролем", - сказал он.