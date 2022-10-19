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Касым-Жомарт Токаев анонсировал начало масштабного строительства в Алматинской области во время встречи с общественностью региона, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

"Вы знаете, что в этом году по моему поручению у нас был преобразован ряд областей. На территории Жетысу появились два отдельных региона. Административный центр Алматинской области перенесён в Капшагай. Город по просьбе наших граждан был переименован в честь Динмухамеда Конаева. Несомненно, это решение стало торжеством исторической справедливости и отражением воли народа. Город Конаев, получивший статус областного центра, будет динамично развиваться. Разделение Алматинской области на два отдельных региона – тщательное и взвешенное решение, принятое на основе обстоятельного изучения ситуации в регионе", - отметил Токаев.

По словам президента, перед регионом сейчас стоит важная задача - добиться сбалансированного территориального развития.

"Главные показатели в этой работе – обеспечение равного и широкого доступа граждан к базовым социальным услугам, улучшение жилищно-коммунальных условий. Несмотря на введённые в регионе с начала года 686 тысяч квадратных метров жилья, квартирный вопрос остаётся одной из острых проблем региона. Только в дачных массивах области постоянно проживает более 180 тысяч человек. Кроме того, в регионе достаточно много ветхого и аварийного жилья, высок уровень износа коммуникаций. Поэтому Правительству поручается увеличить финансирование жилищного строительства и капитального ремонта аварийного жилья", - сказал президент.

Глава государства отметил, что для области актуальной проблемой остаётся утилизация мусора.

"Необходимо оборудовать все туристические маршруты контейнерами и организовать своевременный вывоз и сортировку мусора. Это – важный вопрос. Поручаю Министерству внутренних дел активизировать работу по привлечению к ответственности создателей незаконных свалок мусора. Мы вместе сделаем город Конаев полноценным и привлекательным областным центром. Поручаю Правительству поддержать акимат в решении этих вопросов", - заявил он.

Касым-Жомарт Токаев высказался и о переносе областного центра в Қонаев. Он подчеркнул, что это позволит реализовать план по созданию рабочих мест, увеличению жилого фонда, развитию инфраструктуры, озеленению и благоустройству улиц.