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Тимур Турлов стал главой Казахстанской федерации шахмат Сегодня, 16:25
82
Сегодня, 16:25
82

Тимур Турлов стал главой Казахстанской федерации шахмат

Миллиардер Тимур Турлов стал президентом Казахстанской федерации шахмат, передаёт BaigeNews.kz.

"Тимур Турлов - новый президент Казахстанской федерации шахмат! Галим Хусаинов перешёл в попечительский совет КФШ", - сообщил в Facebook вице-президент федерации Дармен Садвакасов.

Турлов - основатель холдинга Freedom Holding Corp. Его состояние оценивают в 2,2 миллиарда долларов.

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#спорт #шахматы
BaigeNews.kz
Сегодня, 16:25
82
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