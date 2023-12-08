Тимур Кулибаев покинул пост Kazenergy
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Тимур Кулибаев покинул пост Председателя Казахстанской ассоциации организаций нефтегазового и энергетического комплекса "KAZENERGY", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на компанию.
Председателем Казахстанской ассоциации организаций нефтегазового и энергетического комплекса "KAZENERGY" избран Магзум Мирзагалиев.
Соответствующее решение принято на очном заседании Совета "KAZENERGY" 8 декабря в г.Алматы. Казахстанская ассоциация организаций нефтегазового и энергетического комплекса "KAZENERGY" создана 2 ноября 2005 года с целью поддержки развития предпринимательства в нефтегазовой сфере.
Отметим, Тимур Кулибаев занимал должность Главы Казахстанской ассоциации организаций нефтегазового и энергетического комплекса "KAZENERGY" с 2005 года.
Самое читаемое
- Поедет - не поедет: жизнеспособность будущего ЛРТ в Астане оценили эксперты
- Все госорганы от нас отказываются: жители ЖК в Астане не могут добиться сноса незаконной постройки
- "Показал половой орган и заставил взять в руки": Учителя физкультуры задержали в Кызылорде
- Кошмар в Косшы: акмолинцы опасаются наступления коммунального коллапса
- С Нового года в Казахстане вводятся пенсионные взносы работодателей