Тимур Кулибаев покинул пост Kazenergy

Тимур Кулибаев покинул пост Председателя Казахстанской ассоциации организаций нефтегазового и энергетического комплекса "KAZENERGY", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на компанию.

Председателем Казахстанской ассоциации организаций нефтегазового и энергетического комплекса "KAZENERGY" избран Магзум Мирзагалиев.

Соответствующее решение принято на очном заседании Совета "KAZENERGY" 8 декабря в г.Алматы. Казахстанская ассоциация организаций нефтегазового и энергетического комплекса "KAZENERGY" создана 2 ноября 2005 года с целью поддержки развития предпринимательства в нефтегазовой сфере.

Отметим, Тимур Кулибаев занимал должность Главы Казахстанской ассоциации организаций нефтегазового и энергетического комплекса "KAZENERGY" с 2005 года.