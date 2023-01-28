Тимофей Скатов шагнул в полуфинал "Челленджера"

Фото: ФТК

Казахстанец Тимофей Скатов в четвертьфинале турнира из серии ATP Challenger Tour в чилийском Консепсьоне одержал волевую победу над обладателем второго номера посева, 102-й ракеткой мира чилийцем Алехандро Табило, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации тенниса.

Поединок завершился со счётом 6:4, 3:6, 7:5. По ходу матча, продолжавшегося почти 2,5 часа, казахстанец сделал пять эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал шесть брейк-пойнтов, при этом, проиграв пять геймов на своей подаче.

За выход в финал Тимофей поборется с аргентинцем Факундо Диасом Акостой.

Отметим, Гозаль Айнитдинова и Жибек Куламбаева в полуфинале турнира серии ITF World Tennis Tour W40 в индийском городе Пуне обыграли россиянку Екатерину Яшину и представительницу Индии Рутуйя Бхосал – 6:4, 2:6, 10:5.

Казахстанки в матче за титул сыграют с первыми сеянными соревнования, индианками Анкитой Райна/Пратхана Тхомбаре.