Терроризм никогда не найдёт оправдание с нашей стороны - эксперт

Все страны мира должны объединить усилия в рамках масштабной международной коалиции в борьбе против терроризма, заявил президент Казахстана на встрече с членом Сената США Стивом Дэйнсом. Глава государства добавил, что республика готова внести свой вклад в это нужное дело, отметив, что наша страна одной из первых в мире решительно осудила жестокий террористический акт в Подмосковье. По словам руководителя Института Евразийской политики Максима Крамаренко, Касым-Жомарт Токаев посчитал важным продемонстрировать американскому сенатору солидарность с Россией и отношение Казахстана к терроризму, передает BaigeNews.kz.

"Скорее всего это выработанная внешнеполитическая линия РК. Известно, что 25 марта в Женеве в ходе заседания очередной 148-й Ассамблеи Межпарламентского союза председатель Мажилиса Парламента Ерлан Кошанов своё выступление также начал со слов соболезнования российскому народу в связи с терактом в Подмосковье. Тем самым, мы говорим миру о том, что терроризм, суть которого заключается в убийстве ни в чем неповинных людей, никогда не найдёт оправдание с нашей стороны. Тем более, когда акт агрессии совершается в отношении нашего союзника", - отмечает Максим Крамаренко.

Эксперт подчеркнул, что такое внимание к трагедии, произошедшей в России, свидетельствует ещё и о том, что наше политическое руководство озабочено тем, что терроризм становится инструментом внешнеполитического давления, чего ни в ком случае нельзя допускать.

"За событиями в Москве стоит более широкий контекст. Террористическая угроза становится всё более актуальным вызовом для нашей национальной безопасности. В Афганистане, Турции и Иране были недавно совершены террористические акты, в которых проявился след "Исламского государства" (запрещённая в РК организация – прим.ред). В Вене и Кёльне в прошлом году террористические акты были пресечены, но их подготовкой также занимались симпатики "Исламского государства". На основании этих фактов ряд экспертов начали говорить о "ренессансе ИГ".

Кто реально причастен к организации теракта, произошедшего недавно в Москве, следствие ещё устанавливает, резюмировал руководитель Института Евразийской политики. Отметив, что с развитием новых средств массовой коммуникации множатся каналы распространения экстремистских идей, а также меняется подход в вербовке исполнителей террористических актов, предотвратить которые становится всё труднее.