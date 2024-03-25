"Терпели и дальше терпеть будем": почему сельчане в Костанайской области отказываются переселяться из зоны паводка

В регионе складывается парадоксальная, на первый взгляд, ситуация: жители населённых пунктов, которые топит паводковыми водами ежегодно, не хотят переселяться в другие места. Им даже строят бесплатно в безопасной зоне новые дома, только вот желающих жить в них немного, передает BaigeNews.kz.

Без шансов?

Посёлок Карамырза Карасуского района расположен вдоль реки Тюнтюгур в самой ее низшей точке. Впервые его начало топить в 2017 году, и с тех пор населённый пункт уже четыре раза пережил крупные наводнения. Всего в Карасуском районе 16 сел, попадающих в зону возможного подтопления. По предварительным подсчетам, это около 1200 жителей или 500 дворов. Но если в других населенных пунктах можно предотвратить разгул стихии или хотя бы минимизировать его, то вот в Карамырзе – практически без шансов.

Архивное фото: Айжан Амангельдыкзы

"Осадков в этом году по сравнению с прошлым годом выпало в два раза больше. И в связи с тем, что осень была очень дождливая, почва насыщенна влагой. Вокруг Карамырзы три озера, и все три – полные водой. Получается, что реке Тюнтюгур просто деваться некуда, если будет резкое таяние. Конечно, мы надеемся, что весна придет постепенно, тогда сильного наводнения можно избежать", — говорит и.о. акима Карасуского района Динара Турсунбаева.

В прошлом году силами акимата и департамента по ЧС Костанайской области расчистили от ила пройму реки Тюнтюгур, а в двух местах сделали дополнительные отводы воды, чтобы вода шла не в поселок, а уходила в сторону полей. А в самом населенном пункте активно вывозят снег с придомовых территорий. Больше особо ничего и не придумаешь. В соседнем селе Железнодорожное в прошлом году сделали земляную насыпь, чтобы вода с реки не доходила до домов. В Карамырзе такого не получится: местные живут слишком близко к водоему, и насыпь просто негде делать.

"Первый раз нас затопило в 2017 году. Мы готовы не были, потому что до этого большой воды не было никогда, исключение – 1994 год. Даже падеж скота случился. А после 2017 года, паводок приходил в 2018, 2021 и 2022 году. Почему мы не тонули до 2017 года? Потому что раньше выше по руслу реки были дамбы и поселки, они сдерживали эту воду. А сейчас населенные пункты упразднены, воду сдерживать некому. Вот все и идет в Карамырзу", — рассказывает аким Карамырзинского сельского округа Марина Агайдарова.

Готовятся к худшему

Раз подтопления практически не избежать, карамырзинцы готовятся к худшему. На реке Тюнтюгур уже провели взрывные работы, чтобы не было заторов льда. Расчищен и обводной канал реки, зачернена почва. Все это делается для беспрепятственного прохода талых вод. С жителями проведена разъяснительная работа и розданы памятки о том, как действовать во время паводка. Впрочем, карамырзинцы – уже люди опытные, и точно знают, что делать, когда придет большая вода.

Фото: Айжан Амангельдыкзы

В Карамырзинской общеобразовательной школе шумно и многолюдно. Здесь, начиная с февраля, активно готовят эвакуационный пункт на случай паводка. Привозят матрасы, одеяла, корпе, постельное белье, кровати для детей, спортивные маты, воду, туалетные принадлежности. Отдельно будет комната матери и ребенка, комната для женщин и для мужчин. А в библиотеке с началом паводка круглосуточно будет работать психолог для работы с пострадавшим населением.

"Питание для сельчан предоставляется местным крестьянским хозяйством. В эвакуационном пункте школы мы можем разместить до 150 человек. Но по опыту прошлых лет могу сказать, что сюда приходит до 30 человек, остальные размещаются у родственников", - отмечает Марина Агайдарова.

Что касается скота, то с местным ТОО заключен меморандум на его размещение. Если случится наводнение, пастухи соберут скот и отгонят его на базу фирмы. Там животных будут держать и кормить до тех пор, пока вода не сойдет.

Активно закупает районный акимат и инертные материалы, чтобы противостоять большой воде. Уже подготовлены 150 тонн песка, щебня, строительного мусора. В боевом режиме стоят 12 единиц специальной техники, 10 единиц грузового и легкового транспорта, четыре водооткачивающей машины. Для них заготовлены 10 тонн горюче-смазочных материалов.

"Наводнение – это стихийное бедствие. А в случае стихийного бедствия в Карасуском районе будет объявлено чрезвычайное положение. В этом году также предусмотрели приобретение всех подручных материалов. Вплоть до моторной лодки покупаем. Ведь если здесь будет вода, нужно средство для эвакуации людей. На эти цели у нас заложено более 20 млн тенге", — говорит и.о. акима района Динара Турсунбаева.

Если пострадавшие от паводка в этом году будут, им положена материальная помощь от государства. Традиционно, выделяют средства и хозяйствующие субъекты, а также благотворительные фонды.

Переселяться отказываются

В поселке Карамырза живут 535 человек. Из них 135 – в подтопляемой зоне, это 39 дворов. Все ответственные чиновники района в один голос твердят: единственный выход избежать материальных потерь во время паводка для населения – это переселение. И сельчанам даже начали бесплатно возводить дома. Строительство трех уже завершено, а в этом году в планах завершить реконструкцию не функционирующего здания профилактория в пятиквартирный дом. По словам Динары Турсунбаевой, акимат проводил сход с жителями подтопляемых домов. Встал вопрос о переселении, как единственно верном пути. Но люди отказались.

"Хоть и старые дома, но люди живут здесь хорошо, им все нравится. В прошлом году они отказывались от переселения в связи с тем, что многие держат скот, а рядом река. Удобно поить животных, разводить птицу. Удалось уговорить покинуть дома в опасной зоне только три семьи. Но чтобы переселить остальных, мы считали, необходимо 4 млрд тенге на строительство и подведение инфраструктуры к домам. Поэтому в один год проблема не решится", — отмечает аким Карамырзинского сельского округа Марина Агайдарова.

Местные жители говорят, что сильно топит крайнюю улицу вдоль реки. Во время хорошего паводка вода может подниматься до уровня подоконника. Как только вода уходит, сельчане открывают двери домов, чтобы быстрее просушить их, а после штукатурят фундамент. Это уже практически ритуал, созданный четырьмя паводками за последние семь лет.

Фото: Айжан Амангельдыкзы

"Топит каждый год. Полностью дом залит. В прошлом году вода зашла в дом чуток, а вот в 2017 и 2019 года ее было прям много. Переселение предлагали. Но мы не хотим уезжать с насиженных мест, привыкли здесь. Да и речка рядом, летом очень удобно. Три-четыре дня вода постоит и уйдет, потерпим. Столько лет же терпим. А куда переезжать? За эти годы падежа скота не было, как вода выходит из берегов, мы отгоняем животных в поле. Вещи подымаем и уезжаем. А стихии не противостоять. Дом открыли, он высох, и дальше живем", — делится простой житейской мудростью житель Карамырзы Виталий Маличенко.

Вне зоны доступа

Людей можно переселить, используя административный инструмент. Ведь по закону строить жилье в водоохранной зоне запрещено. Так безопасней для всех: нет домов на территории ежегодного разлива воды – нет проблем. Но для того, чтобы определить, сколько людей по Костанайской области нуждаются в переселении, необходимо для начала определить эту самую водоохранную зону. Это уже задача управления природопользования и природных ресурсов, а также местных исполнительных органов.

Работа по установлению водоохранных зон и полос на более чем 400 водных объектах уже проведена. Но не установлены пока зоны для восьми рек, вблизи которых расположены 16 паводкоопасных населенных пунктов. И для двух рек близи 13 населенных пунктов водоохранные полосы установлены частично.

Фото: Айжан Амангельдыкзы

И пока работа окончательно не завершена, говорить о том, сколько людей живут в опасной зоне и сколько нуждаются в переселении, сложно. Только в прошлом году в Карасуском районе затопило 47 жилых дома. На автодорогах произошло 19 случаев переливов и размывов дорожного полотна, из-за чего три села региона во время паводка были отрезаны от мира.

"Как показывает практика по республике, одной из причин подтопления населенных пунктов являются прорывы гидротехнических сооружений. Всего на территории области числится 98 гидротехнических сооружений. Восемь из них расположены вблизи девяти паводкоопасных населенных пунктов. И только на пяти водохранилищах имеются локальные системы оповещения. Правда, радиус их действия не обеспечивает оповещение нижерасположенных населенных пунктов. При этом собственник объекта обязан обеспечить оповещение на всю возможную зону распространения ЧС. Необходимо проработать вопрос установки сирено-речевых установок в зонах возможного затопления указанных сёл", — докладывал о противопаводковых мероприятиях начальник департамента по ЧС Кайрат Касым.

Осенью спасатели проверили техническое состояние десяти небольших дамб региона, которые находятся в коммунальной собственности. Комиссионное обследование показало, что состояние их неудовлетворительное. И угрозу подтопления четырем населенным пунктам могут представлять пять гидротехнических сооружений.

Воды будет много?

В департаменте по чрезвычайным ситуациям Костанайской области прогнозов относительно паводкового сценария не дают. Говорят, дело это не благодарное. Потому что даже при одинаковых температурах и количестве осадков весна в разные годы может кардинально отличаться. Согласно штормовому предупреждению, распространенному "Казгидромет", с 26 по 29 марта прогнозируются положительные температуры по области.

Ночные – до +2 градусов Цельсия, дневные – от +5 до +13 градусов. А это значит, что ожидается интенсивное таяние снега и формирование талого стока. Также ситуацию могут осложнить осадки в виде дождя, потому синоптики предупреждают о возможном подъеме уровня воды в реках, ослабление ледового режима на них, а также разливах и подтоплении автомобильных дорог, населенных пунктов талыми водами.

Фото: Айжан Амангельдыкзы

Всего же в Костанайской области в зоне возможного паводка находится 89 населённых пунктов. Силами спасателей и акиматов, в пяти из них угрозу подтопления удалось снять. В 48 селах риски паводка свели к минимуму. Но 39 населённых пунктов все еще остаются под угрозой подтопления. Если паводковая ситуация осложнится, департаментом по ЧС совместно с местными исполнительными органами будет создана группировка сил и средств для реагирования на чрезвычайную ситуацию. Это более 2500 человек, 800 единиц техники, 280 мотопомп, 120 плавательных средств.

"Чтобы предотвратить ледяные заторы на реках региона, заключены договоры и начато проведение взрывных работ в шести районах области. Также имеется договор на проведение космического мониторинга схода снежного покрова. Для решения задач по ликвидации чрезвычайной ситуации в паводковый период, в департаменте по ЧС региона создана мобильная группировка численностью более 50 человек. Она оснащена высокопроходимой техникой, плавательным средствами, мотопомпами. Эту мобильную группу мы можем оперативно переправлять из одного района в другой и таким образом быстро реагировать на возникающие угрозы", — сообщили в департаменте по ЧС региона.

А в чрезвычайный резерв на неотложные затраты акиматами районов заложено 1,6 млрд тенге. Коммунальными предприятиями проводится активная работа по вывозу снега из населённых пунктов, уже вывезено более миллиона кубов снега. Два крупных водохранилища области региона — это Верхнетобольское и Каратамарское заполнено на 59,5% и готовы принять 566,5 млн кубов при общей емкости 1,4 млрд кубов. Если расчеты специалистов относительно объемов паводковых вод верны, то свободных емкостей в водохранилищах этой весной не хватит. Поэтому властями принято решение увеличить сброс воды с Каратомарского и Верхне-Тобольского водохранилищ.