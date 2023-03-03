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polisia.kz Сегодня, 17:58
269
Сегодня, 17:58
269
Фото: polisia.kz

Терминалы начнут выдавать удостоверения личности в Казахстане

Первое такое устройство презентовали в ЦОНе Астаны.

Автомат для оформления и выдачи документов установили в новом ЦОНе Астаны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz

Инновационный проект представили министру внутренних дел Марату Ахметжанову и министру цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдату Мусину. 

С помощью ноу-хау любой гражданин может самостоятельно оформить заявку на получение паспорта или удостоверения личности. 

Терминал оборудован: 

  • камерами для прохождения автоматической биометрической идентификации личности по фотографии, имеющейся в базе данных МВД, и фотографирования; 
  • сканером для подписи; 
  • QR-кодом для оплаты госпошлины. 

Для того, чтобы воспользоваться терминалом, клиенту необходимо заполнить все данные, пройти биометрическую идентификацию, сфотографироваться, поставить подпись и оплатить услугу по QR-коду. 

После подачи заявки через терминал нужно обратиться к сотруднику миграционной службы. Он проверит корректность подачи заявления, фотографии и подписи. Процесс занимает несколько минут. 

Раньше при документировании населения все заполнялось вручную. 

При использовании “терминала документирования” не только сокращается время ожидания, но и снижается нагрузка на сотрудников миграционной службы. 

В ЦОНе также функционирует автоматизированный пункт выдачи готовых документов. 

"Технология повысит качество и скорость предоставляемых государством услуг, значительно сократит срок оформления документов, минимизирует коррупционные риски, так как все процессы будут абсолютно прозрачны", - отметили в МВД. 

Первый документ, оформленный через терминал, получил казахстанец Канат Дарибаев.

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#МВД #документация #ЦОН
BaigeNews.kz
Сегодня, 17:58
269
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