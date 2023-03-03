Терминалы начнут выдавать удостоверения личности в Казахстане

Фото: polisia.kz

Первое такое устройство презентовали в ЦОНе Астаны.

Автомат для оформления и выдачи документов установили в новом ЦОНе Астаны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Инновационный проект представили министру внутренних дел Марату Ахметжанову и министру цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдату Мусину.

С помощью ноу-хау любой гражданин может самостоятельно оформить заявку на получение паспорта или удостоверения личности.

Терминал оборудован:

камерами для прохождения автоматической биометрической идентификации личности по фотографии, имеющейся в базе данных МВД, и фотографирования;

сканером для подписи;

QR-кодом для оплаты госпошлины.

Для того, чтобы воспользоваться терминалом, клиенту необходимо заполнить все данные, пройти биометрическую идентификацию, сфотографироваться, поставить подпись и оплатить услугу по QR-коду.

После подачи заявки через терминал нужно обратиться к сотруднику миграционной службы. Он проверит корректность подачи заявления, фотографии и подписи. Процесс занимает несколько минут.

Раньше при документировании населения все заполнялось вручную.

При использовании “терминала документирования” не только сокращается время ожидания, но и снижается нагрузка на сотрудников миграционной службы.

В ЦОНе также функционирует автоматизированный пункт выдачи готовых документов.

"Технология повысит качество и скорость предоставляемых государством услуг, значительно сократит срок оформления документов, минимизирует коррупционные риски, так как все процессы будут абсолютно прозрачны", - отметили в МВД.

Первый документ, оформленный через терминал, получил казахстанец Канат Дарибаев.