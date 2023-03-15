Тепло в наших руках: как в Казахстане выхаживают недоношенных детей

Фото: crbkorday.kz

В Казахстане ежегодно около восьми процентов детей рождаются раньше срока. С каждым годом шансов выжить у них становится всё больше и больше благодаря профессионализму врачей-неонатологов и государственным программам "Эффективный перинатальный уход", "Безопасное материнство". О том, как недоношенные дети получают необходимую заботу, рассказала в интервью BaigeNews.kz президент Ассоциации неонатологов и специалистов детской медицины, заведующая кафедрой неонатологии КРМУ, профессор Карлыгаш Жубанышева.

- Насколько широко распространена проблема недоношенности в мире и Казахстане?

- Проблема недоношенности на самом деле актуальна не только для Казахстана, но и для всего мира. Согласно новому докладу глобальной коалиции, в которую входят ЮНИСЕФ и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), ежегодно около 30 миллионов детей рождаются недоношенными, со слишком низким весом или со слабым иммунитетом, что является причиной высокой заболеваемости среди них. Во многом исходы выхаживания недоношенных детей напрямую зависят от организации медицинской помощи, доступности современной медицинской техники и ухода в самые первые дни после рождения, а также от того, в каких условиях будут жить, воспитываться в дальнейшем. Это те дети, которые появляются на свет с низкой массой тела — более 500 грамм и менее 2,5 кг.

К сожалению, недоношенность входит в число наиболее частых причин младенческой смертности - около 36% недоношенных детей ежегодно умирают по всему миру. Конечно, проблема также актуальна для Казахстана. В нашей стране каждый год около 20 тысяч детей рождается недоношенными, это около 8-10%. Пандемия COVID-19 внесла свою печальную лепту, мы зарегистрировали увеличение случаев преждевременной рождаемости как в Казахстане, так и в мире.

- Чем опасны преждевременные роды?

- Почти три десятилетия назад Конвенция о правах ребенка гарантировала каждому новорожденному право на получение самого качественного медицинского обслуживания. Рождение недоношенного ребенка — это практически всегда трагедия. Частота преждевременных родов растёт почти во всех странах, по которым имеются достоверные данные. Недоношенность – основная причина смертности среди новорожденных (в первые четыре недели жизни детей) и в настоящее время составляет вторую по распространенности, после пневмонии, причину смертности среди детей в возрасте до пяти лет.

Чаще всего причинами преждевременных родов являются патологии во время беременности, либо патология в организме женщины, которая активизировалась во время беременности — это заболевания сердечно-сосудистой, мочеполовой систем, болезни лёгких или центральной нервной системы. Риск преждевременных родов у женщины повышается, если она страдает сахарным диабетом или другими заболеваниями эндокринной системы.

- Может ли ребёнок вести нормальную жизнь, если родился недоношенным?

- Недоношенность — это не приговор! При профессиональном квалифицированном подходе мы можем улучшить ситуацию. Для каждой матери и младенца важнейшую роль играет здоровое течение начального этапа жизни — от беременности до родов и первых месяцев после рождения.

По статистике, именно недоношенные дети входят в группу риска по формированию слепоты, глухоты, заболеваний центральной нервной системы и лёгких. Снижение частоты преждевременных родов и повышение выживаемости детей – амбициозные цели.

Казахстан с 2008 года перешёл на критерии живорождения, то есть мы полноценно, квалифицированно, профессионально выхаживаем детей, родившихся весом от 500 грамм. Для эффективного выхаживания разработаны подходы для каждой из трёх категорий недоношенных детей. Определение преждевременных родов: дети, родившиеся живыми при сроке до 37 недель беременности. Дети с весом при рождении менее 1500 грамм жизнеспособны только при оказании высокотехнологической медицинской помощи. При условии предоставления им стимулирующего и заботливого ухода эти дети могут избежать серьёзных осложнений. То есть таким деткам нужна специальная терапия и особый подход.

- Какие самые тяжёлые ранние роды были в вашей практике?

- Проработав неонатологом около 40 лет, я могу сказать, что и до 2008 года мы наблюдали и выхаживали недоношенных детей из всех трёх категорий. На моей практике был случай, когда ребёнок родился весом всего 420 грамм. Эта девочка благополучно выросла, сейчас она уже девушка, ей 18 лет. Даже среди наших врачей-неонатологов есть высококвалифицированный специалист, которая родилась весом 1000 грамм, её выходили в условиях наших перинатальных центров и обычного родильного дома. Ещё на моей практике был опыт выхаживания девочки, родившейся весом 520 грамм. Сейчас она выросла, уже студентка и учится в Лондоне.

- То есть казахстанским семьям, у которых родились недоношенные дети, можно быть уверенными, что отечественные медицинские работники - неонатологи, медицинские сестры, выходят и спасут их ребёнка?

- Естественно. Казахстан перешёл на критерии живорождения даже раньше, чем Россия. Мы пионеры. Почти 68% случаев смерти новорожденных можно будет предотвратить посредством совсем простых решений, таких как налаживание исключительно грудного вскармливания, обеспечение контакта "кожа к коже" между матерью или отцом и ребенком, обеспечение лекарственными средствами и базовым медицинским оборудованием.

- Выхаживание недоношенных деток происходит исключительно в условиях стационара? Или с какого-то момента отпускаете домой?

- Понятно, что такой новорожденный не может всю жизнь находиться в стационаре, в любом случае, стационар — не самое лучшее место для ребёнка. Выхаживание наших маленьких детей, особенно родившихся с экстремально низкой массой тела, состоит из нескольких этапов. Вначале он находится в роддоме в отделении интенсивной терапии, где в неотложных ситуациях делается всё, чтобы ребенок мог приспособиться ко внеутробным условиям развития.

Второй этап — собственно, отделение выхаживания недоношенных детей. На этом этапе дети могут находиться подольше, в зависимости от веса и состояния от двух до шести недель. Наша работа здесь заключается в том, чтобы обучить маму тому, чтобы в дальнейшем после выписки она могла продолжить ухаживать за своим ребёнком дома.

Следующий этап — специализированные отделения по профилям, куда направляются недоношенные новорожденные в случае наличия той или иной патологии.

- Какие болезни грозят недоношенным малышам?

- К сожалению, у таких деток могут выявлять хирургические заболевания, в этом случае мы переводим в специализированное хирургическое отделение, где могут провести оперативное вмешательство. По оценкам ВОЗ, от пороков развития в течение первых четырёх недель жизни ежегодно умирают 303 000 детей. Пороки развития и преждевременные роды — важнейшие причины смертности в детском возрасте, хронических заболеваний и инвалидности во многих странах.

У недоношенных детей из-за незрелости сосудов сетчатки может сформироваться патология — ретинопатия недоношенных, тогда их направляем в отделение, где проводятся диагностика, консервативное или оперативная лазерная коррекция. Также недоношенные детки в зоне риска по возникновению проблем с кишечником, почками или центральной нервной системой.

- Есть ли в Казахстане специалисты по таким детям и специальные практики?

- Неонатология — это мультидисциплинарная специальность. Если раньше только неонатологи занимались новорожденным ребенком, то теперь с новорожденными занимаются и врач-интенсивист, и врач-респиратор, и врач-пульмонолог, а также хирурги, кардиологи, нефрологи. Появились такие специальности, как неонатальная хирургия, неонатальная пульмонология и так далее. Мне отрадно, что я, проработав столько лет, увидела, какой сейчас подход к ведению патологических состояний у новорожденных.

Хочу сказать, что после выписки из отделения выхаживания недоношенных начинается сложный четвёртый этап — реабилитация, и это уже дома, не в стационаре.

Мы их выписываем домой, зная, что родители и родственники обучены. Реабилитация проходит в домашних условиях, но под наблюдением специалистов. Чтобы данный этап реабилитации проходил эффективно, в Казахстане с 2016 года действуют кабинеты катамнеза. Врач общей практики, в поликлинике не всегда знает особенности патологии ребёнка, родившегося преждевременно.

Кабинеты катамнеза служат не заменой участковой службы, а помощью врачам поликлиник в наблюдении и ведении деток, родившихся с патологией перинатального периода. Первое время кабинеты катамнеза открывались при перинатальных центрах, где осуществлялся приём женщин с такими детками, но сейчас наметилась хорошая тенденция, что кабинеты открываются при поликлиниках, где имеются все специалисты, необходимые для их наблюдения. Наблюдения всех специалистов, в кабинетах катамнеза, позволяет сделать работу более эффективной, когда за ребёнком наблюдают и врач общей практики, и узкие специалисты одновременно, в одной медицинской организации.

- Таких кабинетов катамнеза много по Казахстану открыто?

- В 2016 году вышел приказ Минздрава по открытию кабинетов катамнеза по всей стране при поликлиниках. Поначалу кабинеты катамнеза открывались только в Алматы и Астане, но сейчас география растёт. Эти кабинеты открываются в областных и даже районных центрах. На днях я узнала, что в Алматинской области работают кабинеты катамнеза в Иссыке, Талгаре, Актюбинске, которые имеют хорошее оснащение.

Думаю, в дальнейшем учёт и мониторинг каждого маловесного и больного новорожденного позволит отслеживать прогресс и добиваться улучшения результатов. И мы увидим снижение младенческой смертности среди недоношенных новорожденных деток. Также в кабинетах катамнеза можно проводить иммунизацию наших детей, в чём особенно нуждаются недоношенные дети, имеющие бронхолёгочную дисплазию.

Недоношенные детки наиболее подвержены воздействию вирусов и требуют особенной защиты. ВОЗ показала, что причиной развития большей части вирусных заболеваний лёгких и поражений лёгочной системы (ОРВИ, пневмонии, бронхиолиты) в первые два года жизни является респираторно-синцитиальный вирус. Данная патология у детей протекает очень тяжело, в виде обструктивного бронхиолита, и часто возникают у малышей групп риска (недоношенные дети, дети с ВПС, с бронхолегочной дисплазией). К сожалению, не всегда врачи стационара и реанимационных отделений справляются с этими заболеваниями.

Но сейчас есть отличная возможность проводить профилактику заражения респираторно-синцитиальной инфекцией у новорожденных групп риска в кабинетах катамнеза через профилактическую иммунизацию. Данные утверждены протоколом Министерства здравоохранения РК, где прописана группа детей, которые должны в обязательном порядке быть иммунизированы специализированным препаратом пять раз в год в сезон РСВ-инфекции (с ноября по апрель). В эту группу попадают все недоношенные дети и дети с бронхолёгочной дисплазией, а также дети с врождёнными пороками сердца.

- Что делать женщинам, чтобы избежать преждевременных родов? Проводится ли в стране какая-либо работа для снижения случаев преждевременных родов?

- Рождение детей преждевременно — это вопрос не только здравоохранения, это, можно сказать, социальная проблема. Если мы посмотрим, кем являются женщины, у которых случаются преждевременные роды, то очень часто это бывают женщины, не наблюдавшиеся у гинеколога, среди них, в основном, представительницы из социально неблагополучных семей. Также в нашей практике случаи преждевременных родов фиксировались у женщин с тяжёлым пороком сердца. И улучшить ситуацию, уменьшив число преждевременных родов, можно, если этим вопросом будет заниматься не только здравоохранение, но и всё общество.

В перинатальном центре кафедры неонатологии Казахстанско-российского медицинского университета первого января 2023 года открыт Центр охраны плода. Это тоже большой проект Министерства здравоохранения РК, направленный на сохранения здоровья матери и ребёнка. В том числе по профилактике преждевременных родов и повышению здоровья недоношенных новорожденных.

Эта работа позволит нам двигаться в направлении по снижению материнской и младенческой смертности. Для младенцев и их матерей обеспечение права на получение необходимой медицинской помощи в нужное время и в нужном месте является жизненноважным вопросом.