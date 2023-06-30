Теперь казахский язык есть и в Telegram

Сегодня, 30 июня, в языковых настройках социальной сети Telegram официально был добавлен государственный язык нашей страны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МИОР.

"Казахский язык можно использовать в системах iOS и Android, а также в веб-версии приложения. Для того, чтобы поменять язык, нужно перейти в настройки, выбрать "Язык" и кликнуть на Kazakh", - говорится в сообщении.