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Сегодня, 15:01
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Теперь казахский язык есть и в Telegram
Сегодня, 30 июня, в языковых настройках социальной сети Telegram официально был добавлен государственный язык нашей страны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МИОР.
"Казахский язык можно использовать в системах iOS и Android, а также в веб-версии приложения. Для того, чтобы поменять язык, нужно перейти в настройки, выбрать "Язык" и кликнуть на Kazakh", - говорится в сообщении.
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