Теннисистка Данилина вошла в 10-ку сильнейших теннисисток мира в парном разряде

Фото: ktf.kz

Казахстанская теннисистка Анна Данилина вошла в десятку сильнейших представительниц парного разряда в мире. Она поднялась с 11-го на 10-е место, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Вхождение в 10-ку сильнейших теннисисток является для спортсменки личным рекордом. Отметим, что за свою карьеру Анна Данилина трижды выигрывала титулы WTA в парном разряде. В 2022 году в тандеме с бразильянкой Беатрис Аддад Майей они дошла до финала парного турнира Australian Open.

Лидерами табеля о рангах WTA в парах являются Катерина Синякова (Чехия), Вероника Кудерметова (Россия) и Барбора Крейчикова (Чехия).

В ФТК также уточнили, что другая казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева сейчас располагается на 233-й строчке.

В индивидуальном зачёте лидер сборной Казахстана Елена Рыбакина спустилась с 21-го на 23-е место. Юлия Путинцева осталась на 51-м, Гозаль Айнитдинова поднялась на 588-ю позицию, а Аружан Сагандыкова сделала прыжок на восемь пунктов — теперь она 1183-я.