"Тенгизшевройл" может ввести гибкий график работы для вахтовых сотрудников

Фото: pxhere.com

Председатель мажилиса Ерлан Кошанов принял делегацию ТОО "Тенгизшевройл" во главе с генеральным директором Кевином Лайоном, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу мажилиса.

Кошанов отметил, что ТШО является ведущей международной компанией, которая вносит значительный вклад в развитие экономики Казахстана. В апреле этого года ей исполнилось 30 лет.

Он напомнил, что в начале нового созыва в мажилисе состоялась встреча с управляющим директором Евразийского подразделения корпорации "Шеврон" Дереком Магнессом. Тогда стороны обсудили проблемы жителей Жылыойского района, Доссора и Кульсары, которые те поднимали в ходе предвыборной кампании. Кошанов подчеркнул, что ТШО надо внимательно относиться к вопросам, поднимаемым местным населением, и прилагать все усилия для их решения. Эти вопросы находятся на постоянном контроле у депутатов. Речь идёт, прежде всего, о сроках снижения вахты с 28 до 14 дней.

В свою очередь, генеральный директор ТШО отметил, что приоритетом в политике компании остаётся безопасность сотрудников. Он рассказал про экологические проекты по снижению уровня выбросов в атмосферу, эффективному обращению с отходами и природоохранной деятельности, а также проектах по развитию региона в рамках программы социальной инфраструктуры "Игилик".

Генеральный директор ТОО "Тенгизшевройл" также подчеркнул, что в ответ на обращение жителей Жылыойского района компания планирует рассмотреть возможность и предложить подрядными компаниям устанавливать гибкие графики вахт в будущих контрактах с учётом желания самих работников.

Спикер также предложил, чтобы взаимодействие депутатского корпуса и социально ответственных компаний, к которым относится и ТОО "Тенгизшевройл", стало постоянным. И отметил, что вопросы, касающиеся развития региона и условий труда казахстанских рабочих, депутаты намерены поднимать в новой сессии Парламента.