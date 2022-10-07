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BaigeNews.kz Сегодня, 02:45
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Фото: BaigeNews.kz

Температурный рекорд зафиксирован в Астане в сентябре

В начале и в конце сентября в Казахстане отмечались рекордно высокие значения температуры воздуха. Сентябрь 2022 года был теплым на всей территории Казахстана и засушливым в большинстве областей республики, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Казгидромет".

В дневные часы столбики термометров поднимались в северных областях до +30+40°С, к примеру, 3 сентября в СКО на метеостанции Чкалово было +40,2°С. В результате обновлён рекорд 2003 года (+34,7°С).

В южных регионах было ещё выше - +35+42°С. Однако в середине и в самом конце месяца наблюдалось значительное понижение температурного фона: в ночные часы температура воздуха опускалась в южных регионах до слабоположительных, а в северных регионах и в горных районах страны до отрицательных значений -3-14°С (30 сентября в Карагандинской области на метеостанции Бесоба было зафиксировано -14,4°С).

В Астане было зафиксировано сразу два температурных рекорда: 2 сентября – 35,1°С (побит рекорд 2007 года - +35,0°С),3 сентября - +35,7°С (перекрыт рекорд 2017 года - +35,5°С),

Cамая высокая температура воздуха отмечалась 3 сентября и составила +35,7°С, самая низкая температура воздуха в столице была зафиксирована 29 сентября и составила -4,7°С. Осадков выпало меньше нормы - 16 мм (75% от нормы), при норме за месяц 22 мм.

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#погода #Казгидромет
Журналист
Сегодня, 02:45
106
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