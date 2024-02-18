Тело женщины обнаружили в сгоревшей квартире в Астане
Сегодня, 17:19
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Сегодня, 17:19Сегодня, 17:19
228Фото: Артём Чурсинов/BaigeNews.kz
Страшную находку обнаружили столичные пожарные, выехавшие по вызову в многоэтажку в микрорайоне Акбулак-3, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
"Сегодня в Астане в 15:48 в микрорайоне Акбулак-3 в квартире на четвёртом этаже произошло загорание на предварительной площади 20 квадратных метров. Пожар ликвидирован в 16:26. В квартире обнаружено тело женщины", — сообщили в МЧС.
Уточняется, что на месте работали 13 человек личного состава и три единицы техники ДЧС. Причина пожара устанавливается.
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