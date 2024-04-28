Тело пропавшего мужчины нашли спасатели Жетысу
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Спасатели Департамента по чрезвычайным ситуациям области Жетысу извлекли из водоема тело мужчины 1994 года рождения, пропавшего несколько дней назад, передает BaigeNews.kz.
В ДЧС рассказали, что мужчина вышел на выпас скота 23 апреля и пропал при неизвестных обстоятельствах.
В поисковых мероприятиях были задействованы силы ДЧС — 12 сотрудников личного состава, две единицы техники, одно плавательное средство, силы департамента полиции — 20 сотрудников и шесть единиц техники, а также местные исполнительные органы, волонтеры и родственники — 25 человек и восемь единиц техники. Кроме того, в поисках задействовали дроны.
27 апреля спасатели обнаружили и извлекли из воды тело пропавшего мужчины без признаков жизни.
Спасатели просят жителей соблюдать технику безопасности при нахождении у водоема, а также не игнорировать штормовые предупреждения службы спасения.
Ранее в Абайской области нашли тело утонувшего 23-летнего парня. Он пропал из зимовки Урджарского района в конце марта.
В Усть-Каменогорске обнаружили тело пропавшего без вести мужчины. По информации волонтеров, он был дезориентирован.
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