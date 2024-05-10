Двухлетний ребёнок выпал из окна второго этажа в Шахтинске
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В Шахтинске из окна второго этаже выпала двухлетняя девочка. Ребёнка госпитализировали в больницу с травмами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС Караганды.
"В городе Шахтинск по улице 40 лет Победы в 5-ти этажном жилом доме оставшись без присмотра взрослых, из окна квартиры 2-го этажа выпала и с травмами госпитализирована в ОДКБ г.Караганды дочь владельцев 2022 года рождения (состояние средней степени тяжести)", - говорится в сообщении.
В ДЧС Карагандинской области напомнили о мерах безопасности и обратились к родителям с просьбой не оставлять детей без присмотра.
"В квартире, где есть дети, окна должны быть со специальными защитными устройствами. Заблокируйте оконную ручку, чтобы ребенок не смог открыть ее самостоятельно. Отодвиньте от окон все виды мебели, чтобы ребенок не смог залезть на подоконник. Помните, москитная сетка не спасет ребенка от падения", - отметили в ДЧС.