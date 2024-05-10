Двухлетний ребёнок выпал из окна второго этажа в Шахтинске

В Шахтинске из окна второго этаже выпала двухлетняя девочка. Ребёнка госпитализировали в больницу с травмами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС Караганды.

"В городе Шахтинск по улице 40 лет Победы в 5-ти этажном жилом доме оставшись без присмотра взрослых, из окна квартиры 2-го этажа выпала и с травмами госпитализирована в ОДКБ г.Караганды дочь владельцев 2022 года рождения (состояние средней степени тяжести)", - говорится в сообщении.

В ДЧС Карагандинской области напомнили о мерах безопасности и обратились к родителям с просьбой не оставлять детей без присмотра.