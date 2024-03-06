Тело полицейского обнаружили в машине в Акмолинской области

В Акмолинской области на автомойке в Есиле нашли тела двух мужчин в салоне Audi A6, передает BaigeNews.kz со ссылкой на sinegor.kz.

"Личности установлены полицией. Один из умерших – сержант, работавший в ИВС отделения полиции Есильского района. Второй – местный житель", - говорит в сообщении.

Признаков насильственной смерти ни у одного из них не было. Основная версия произошедшего - отравление угарным газом.