Тело неизвестной женщины обнаружили на водохранилище в Караганде

Фото: novostipmr.com

На Фёдоровском водохранилище нашли тело женщины. Карагандинцы вызвали полицию. Сейчас полицейские выясняют личность погибшей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Еkaraganda.kz.

Сообщается, что страшная находка была обнаружена 29 апреля. Известно, что на теле женщины не было обнаружено каких-либо признаков насильственной смерти. В социальных сетях высказывают мнение, что она утонула, поскольку в последние дни в Караганде стояла по-летнему теплая погода.

В полиции сообщают, что причину смерти женщины установит судебно-медицинская экспертиза.