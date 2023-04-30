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novostipmr.com Сегодня, 19:04
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Сегодня, 19:04
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Фото: novostipmr.com

Тело неизвестной женщины обнаружили на водохранилище в Караганде

На Фёдоровском водохранилище нашли тело женщины. Карагандинцы вызвали полицию. Сейчас полицейские выясняют личность погибшей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Еkaraganda.kz.

Сообщается, что страшная находка была обнаружена 29 апреля. Известно, что на теле женщины не было обнаружено каких-либо признаков насильственной смерти. В социальных сетях высказывают мнение, что она утонула, поскольку в последние дни в Караганде стояла по-летнему теплая погода. 

В полиции сообщают, что причину смерти женщины установит судебно-медицинская экспертиза.

"Факт обнаружения трупа женщины, без видимых признаков насильственной смерти, зарегистрирован в полиции. Назначены необходимые экспертизы.В настоящее время устанавливаются личность погибшей, обстоятельства произошедшего", — сообщили в пресс-службе департамента полиции Карагандинской области.

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Сегодня, 19:04
305
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