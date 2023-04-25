Тело недоношенного ребенка нашли в канализации в Павлодаре

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Жуткую находку сделали в Павлодаре – вечером 20 апреля в подвальном помещении одного из домов по улице Бакинская обнаружили труп младенца, передает BaigeNews.kz. Тело недоношенного ребенка мужского пола нашли во время чистки канализационной трубы.

"Начато досудебное расследование по ст. 100 УК РК "Убийство матерью новорожденного ребенка". Назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - сообщили в полиции.

Там отметили, что в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК, части 1 статьи 19 УПК РК, лицо считается невиновным в совершении преступления, пока его виновность не будет признана вступившим в законную силу приговором суда.