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polisia.kz Сегодня, 18:00
220
Сегодня, 18:00
220
Фото: polisia.kz

Тело мужчины обнаружили в замёрзшем канале в Кызылорде

Тело мужчины обнаружили полицейские в замёрзшем канале в Кызылорде. Стражи порядка выясняют обстоятельства происшествия, передаёт BaigeNews.kz.

Сообщение о ЧП поступило на канал "102" 3 декабря.

"Факт зарегистрирован в ЕРДР. В целях установления точной причины смерти мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза. По предварительным данным, видимые следы, указывающие на характер гибели, отсутствуют. Следственные действия будут продолжены", - говорится в сообщении в Telegram-канале Polisia.kz.

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#криминал #полиция #Кызылорда
BaigeNews.kz
Сегодня, 18:00
220
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