  • 9 Марта, 14:37
  • BAIGENEWS

Тело мужчины извлекли из разбитого авто в Алматинской области

Сегодня, 13:15
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 13:15
Сегодня, 13:15
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Фото: МЧС РК

Автомобиль врезался в дерево между поселками  Кайнар и Бекболат в Алматинской области. В ДТП погиб мужчина, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Сообщение об аварии поступило 9 марта в 9:20.

"Используя гидравлический аварийно-спасательный инструмент, спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда извлекли тело пассажира  из салона аварийного автомобиля. В 10:23 спасательные работы на месте происшествия были окончены", — сообщили в МЧС.

Спасатели МЧС напомнили казахстанцам о необходимости соблюдения безопасного скоростного режима. 

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