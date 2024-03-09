Тело мужчины извлекли из разбитого авто в Алматинской области

Автомобиль врезался в дерево между поселками Кайнар и Бекболат в Алматинской области. В ДТП погиб мужчина, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Сообщение об аварии поступило 9 марта в 9:20.

"Используя гидравлический аварийно-спасательный инструмент, спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда извлекли тело пассажира из салона аварийного автомобиля. В 10:23 спасательные работы на месте происшествия были окончены", — сообщили в МЧС.

Спасатели МЧС напомнили казахстанцам о необходимости соблюдения безопасного скоростного режима.