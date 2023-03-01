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Тело младенца нашли в реке в Алматы
В Алматы разыскивают мать младенца, найденного в реке на окраине города. Ребёнка, завёрнутого в пакет, обнаружили местные жители, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.
Пакет учуяла собака местного жителя. Очевидцы уверяют, что тело пролежало в реке несколько дней.
О матери младенца местным жителям ничего не известно. Поблизости много частных домов. Но могут ли жить его родные неподалеку, пока никто не знает.
По факту смерти младенца начато расследование. Мать новорождённого мальчика ищут по всему городу - опрашивают сотрудников роддомов и медучреждений. Не исключено, что женщина наблюдалась или родила сына в одной из городских клиник.
"Возбуждено уголовное дело. Ведутся все необходимые мероприятия. Назначены экспертизы по установлению причины смерти", - сообщил замначальника пресс-службы ДП Алматы Еркин Утегенов.
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