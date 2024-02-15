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Тело человека нашли в сгоревшем доме в Павлодаре

Сегодня, 19:04
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 19:04
Сегодня, 19:04
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Фото: pxhere.com

Пожар в заброшенном частном доме потушили в Павлодаре. На месте ЧП нашли тело человека, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Вызов поступил на пульт ДЧС в 12:48. 

"Произошло частичное обрушение кровли на площади 15 квадратных метров. Общая площадь пожара - 30 квадратных метров. На месте пожара обнаружено тело. Причина происшествия устанавливается", - сообщили в МЧС РК.

Пожар ликвидирован в 14:44. На месте работали 16 человек личного состава и четыре единицы техники.

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