Тело человека нашли в сгоревшем доме в Павлодаре

Пожар в заброшенном частном доме потушили в Павлодаре. На месте ЧП нашли тело человека, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Вызов поступил на пульт ДЧС в 12:48.

"Произошло частичное обрушение кровли на площади 15 квадратных метров. Общая площадь пожара - 30 квадратных метров. На месте пожара обнаружено тело. Причина происшествия устанавливается", - сообщили в МЧС РК.

Пожар ликвидирован в 14:44. На месте работали 16 человек личного состава и четыре единицы техники.