Телеведущая Жанна Бадоева побывала в Алматы и захотела на пенсию
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Популярное тревел-шоу "Жизнь других" на "Первом канале" на этот раз расскажет, как живёт крупнейший мегаполис страны – город Алматы. Ведущая Жанна Бадоева призналась зрителям, что попробовала конину, познакомилась с известным байером Лилиех Рах и почему-то захотела на пенсию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Teleprogramma.
"Шеф-повар ресторана угостил меня традиционным блюдом бешбармак. Если коротко, то это вареное тесто, вроде лапши, три вида конины, бульон, кефир и местный кисломолочный продукт. Бешбармак готовят по случаю праздников и подают дорогим гостям. Не пугайтесь насчёт конины. Она тут очень вкусная и мягкая. Казахи – народ кочевой, поэтому, по традиции, казахская семья должна за год съесть одного коня", — рассказала телеведущая.
Она также с удивлением для себя отметила, что казахи очень любят наряжаться.
"Они о себе говорят, что у них никто собаку не пойдет выгуливать, не погладив рубашку. Поэтому я познакомилась с одной очень модной женщиной. Лилия Рах – самая известная байер в Казахстане, она создала такое пространство, вроде большого магазина, где много одежды и где людям помогают найти свой стиль", — отметила Жанна Бадоева.
Еще одним моментом, который удивил ведущую в Алматы, это любовь жителей к боксу. Казахстане, только в Алматы около 80 боксерских клубов, говорит Жанна.
Кроме того, телеведущую поразили местные центры долголетия.
"В них приходят люди не моложе 61 года. Здесь для пенсионеров разрабатывают программы: досуговые и оздоровительные. Хор, танцы, гимнастика, компьютерная грамотность, рисование, психологическая помощь, экскурсии. Приходить в центр можно три раза в неделю. Есть кухня с бесплатным чаем и конфетками. Никогда не думала, что скажу такое, но мне впервые захотелось поскорее на пенсию", — заявила ведущая.
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