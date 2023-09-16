Телеведущая Жанна Бадоева побывала в Алматы и захотела на пенсию

Популярное тревел-шоу "Жизнь других" на "Первом канале" на этот раз расскажет, как живёт крупнейший мегаполис страны – город Алматы. Ведущая Жанна Бадоева призналась зрителям, что попробовала конину, познакомилась с известным байером Лилиех Рах и почему-то захотела на пенсию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Teleprogramma.

"Шеф-повар ресторана угостил меня традиционным блюдом бешбармак. Если коротко, то это вареное тесто, вроде лапши, три вида конины, бульон, кефир и местный кисломолочный продукт. Бешбармак готовят по случаю праздников и подают дорогим гостям. Не пугайтесь насчёт конины. Она тут очень вкусная и мягкая. Казахи – народ кочевой, поэтому, по традиции, казахская семья должна за год съесть одного коня", — рассказала телеведущая.

Она также с удивлением для себя отметила, что казахи очень любят наряжаться.

"Они о себе говорят, что у них никто собаку не пойдет выгуливать, не погладив рубашку. Поэтому я познакомилась с одной очень модной женщиной. Лилия Рах – самая известная байер в Казахстане, она создала такое пространство, вроде большого магазина, где много одежды и где людям помогают найти свой стиль", — отметила Жанна Бадоева.

Еще одним моментом, который удивил ведущую в Алматы, это любовь жителей к боксу. Казахстане, только в Алматы около 80 боксерских клубов, говорит Жанна.

Кроме того, телеведущую поразили местные центры долголетия.