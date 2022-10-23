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t.me/aqparatqogam Сегодня, 21:05
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Фото: t.me/aqparatqogam

Телесериал "Коркыт ата" начали снимать в Казахстане

Сериал состоит из четырёх частей.

Съёмочную площадку телесериала "Коркыт ата" посетил министр информации и общественного развития РК Дархан Кыдырали, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МИОР РК.

Историческое произведение снимают совместно телерадиокорпорацией "Казахстан" и "Агентством кинематографии" Узбекистана. 

Министр предложил съёмочной группе использовать кобыз V-VІ века, найденный исследователями Тюркской академии в Алтайских краях.

 

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#кино #культура
BaigeNews.kz
Сегодня, 21:05
178
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