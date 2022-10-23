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Сегодня, 21:05
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Телесериал "Коркыт ата" начали снимать в Казахстане
Сериал состоит из четырёх частей.
Съёмочную площадку телесериала "Коркыт ата" посетил министр информации и общественного развития РК Дархан Кыдырали, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МИОР РК.
Историческое произведение снимают совместно телерадиокорпорацией "Казахстан" и "Агентством кинематографии" Узбекистана.
Министр предложил съёмочной группе использовать кобыз V-VІ века, найденный исследователями Тюркской академии в Алтайских краях.
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