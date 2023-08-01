Телерадиокорпорация "Казахстан" стала официальным вещателем XIX летних Азиатских игр

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Корпорация "Казахстан" приобрела права на трансляцию XIX летних Азиатских игр, которые пройдут в городе Ханчжоу Китайской Народной Республики с 23 сентября по 8 октября, передаёт BaigeNews.kz.

Казахстанские болельщики смогут смотреть соревнования в прямом эфире на телеканалах Qazaqstan и Qazsport. Онлайн-трансляция будет осуществляться через официальные сайты каналов.

Проведение летних Азиатских игр в Китае было запланировано на 2022 год, однако соревнования перенесли из-за пандемии

коронавируса.

"Переговоры о покупке прав на трансляцию крупных мероприятий требуют много времени для достижения коммерчески приемлемой цены. Переговоры с Олимпийским советом Азии, начатые год назад, завершены. В Ханчжоу также отправится работать специальная съемочная группа, которая будет обеспечивать дополнительным контентом каналы, в эфире которых будут организованы включения со спортивных площадок Азиатских игр, а также запланированы специальные тематические студийные программы. Сейчас идет отбор комментаторов", - рассказала председатель правления телерадиокорпорации "Казахстан" Ляззат Танысбай.

На XIX летних Азиатских играх будут разыграны медали в 40 видах спорта.

Список членов национальной сборной, участвующей в Азиаде, и расписание трансляций игр будут объявлены

дополнительно.