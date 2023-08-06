Телерадиокомплекс Президента РК поздравил железнодорожников

В Казахстане сегодня отмечают День железнодорожников, передаёт BaigeNews.kz.

С профессиональным праздником железнодорожников поздравили в Telegram-канале телерадиокомплекса президента РК.

Как сообщили в пресс-службе КТЖ, на кануне в честь знаменательной даты во всех региональных подразделениях компании проходит череда праздничных мероприятий и торжественных собраний, где подводят итоги работы, звучат теплые поздравления, чествуют лучших работников магистрали.

В этом году различными наградами отмечены свыше 1200 сотрудников компании. Знака "Адал еңбегі үшін" удостоены 97 работников. 218 железнодорожникам присвоены отраслевые звания "Кәсібі бойынша үздік" и "Үздік басшы". Почетными грамотами и благодарственными письмами руководства компании отмечены более 700 человек. Главную отраслевую награду – знак "Почётный железнодорожник" - вручили 76 сотрудникам.

Награды вручило руководство компании на торжественном собрании в центральном офисе в столице, куда были приглашены работники со всех регионов страны.