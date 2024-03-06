Эксперты рассказали, готовы ли к сейсмоударам знаковые объекты Алматы — гостиница "Казахстан" и телебашня "Кок Тобе", передает BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Хабар 24".

Гостиница Казахстан — один из символов Алматы. Здание проверяли на готовность к землетрясению еще в 70-е годы.

Тогда эксперимент показал, что отель устоит даже при нагрузке силой в 8 баллов. Другими словами, здание строили с учетом антисейсмических требований.

"Его форма овальная, это очень прочная конструкция, просто из-за геометрии. Она уже выдержала несколько землетрясений. И я ни разу не слышал о трещинах в этом здании. Мне кажется, оно построено правильно в том смысле, что его нижняя часть заметно больше верхней по массе. Это очень важно", — рассказал сейсмолог Мухтар Хайдаров.

А вот по-другому ключевому для Алматы объекта есть вопросы. Речь о телебашне "Кок Тобе".

"Японский ученый, профессор из университета Осака, который защищал свою докторскую диссертацию в Казахстане, говорил, что Алматы подвергнется землетрясению, и многие здания у нас не подготовлены влиянию сейсмических ударов. Особенно он беспокоился о телебашне в Алматы, которая построена в далекие годы, имеет уже старые конструкции. То есть японцы беспокоятся больше, чем мы об Алматы и южном Казахстане. Потому что у нас имеются мощные разломы, идентичные как в Японии", — отметил президент казахстанской геотехнической Ассоциации Аскар Жусупбеков.

О важности повышения контроля за строительством говорят не первый день. Специалисты утверждают, что ключевая проблема связана с необходимостью повышения статуса архитекторов. Говорят, после сдачи объекта они теряют контроль за тем, как эксплуатируется здание.

"У нас регулирующие документы достались нам в наследство от СССР. А там было типовое проектирование, и статус архитекторов снизили до уровня рядовых проектировщиков. А во всем мире архитектор — это главная профессия, которая полностью контролирует и ведет объект. У нас этого, к сожалению, нет, мы не привели документы в соответствие с мировыми стандартами", — поделился архитектор Айдын Акбай.

Всего в городе проверили 16 тысяч объектов на сейсмостойкость. Это не только жилые дома, но и социальные и административные здания. В рамках масштабного проекта, который продлится до конца этого года, проверят также детские сады, школы и больницы.

4 марта в 11:22 жители Алматы ощутили сильные подземные толчки. В городе включили сирены и запустили перехват теле радио каналов. Магнитуда землетрясения составила 6,1. Его почувствовали жители нескольких регионов Казахстана.

В приемных пунктах Алматы было размещено около трёх тысяч человек.

На телефон горячей линии поступило более 150 обращений жителей о повреждениях зданий. Руководство города поручило провести мониторинг состояния зданий и сооружений мегаполиса.

Землетрясение 4 марта произошло в очаге разлома Кеминского землетрясения 1911 года, отметил сейсмолог Мухтар Хайдаров. Он рассказал, чем вызваны землетрясения, произошедшие в Алматы в январе и марте, а также дал советы по безопасности.