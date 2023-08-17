Тела двоих погибших нашли на месте пожара в шахте в Темиртау
Сегодня, 17:47
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Сегодня, 17:47Сегодня, 17:47
122Фото: inform.kz
В 17:30 в шахте "Казахстанская" в Темиртау обнаружены тела двух горняков, передаёт BaigeNews.kz.
В акимате добавили, что личности обнаруженных шахтёров выясняются.
Поиск троих оставшихся в шахте горняков продолжается.
Ранее сообщалось об аварии на шахте "Казахстанская" в городе Темиртау, которая относится к "АрселорМиттал Темиртау". Всего в шахте находилось 227 человек, через фланговый ствол из шахты на поверхность выводят людей. 131 человек уже выведен.
13 эвакуированным с шахты "Казахстанская" в Темиртау, где произошёл пожар, понадобилась медпомощь.
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