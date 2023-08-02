Тела четырёх рабочих обнаружены в канализации предприятия в СКО
Сегодня, 11:05
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Сегодня, 11:05Сегодня, 11:05
39
39Фото: sovet-ingenera.com
В Северо-Казахстанской область в селе Новоивановка Тайыншинского района на территории ТОО "EМС-Агро" в выгребной яме обнаружены тела четырех рабочих, передаёт Baigenews.kz.
Причина и обстоятельства смерти устанавливаются.
Гибель найденных в выгребной яме четырех рабочих в Северо-Казахстанской области будет расследовать специальная комиссия.
"Выражаю глубочайшие соболезнования семьям погибших на предприятии в Тайыншинском районе. Узнав о гибели людей, в тот же день выехал на место. Поручил создать специальную комиссию, которая уже разбирается в причинах случившегося", - сообщил аким СКО Айдарбек Сапаров.
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