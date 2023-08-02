  • 2 Августа, 11:19
  • BAIGENEWS

Тела четырёх рабочих обнаружены в канализации предприятия в СКО

Сегодня, 11:05
39
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
sovet-ingenera.com Сегодня, 11:05
39
Сегодня, 11:05
39
Фото: sovet-ingenera.com

В Северо-Казахстанской область в селе Новоивановка Тайыншинского района на территории ТОО "EМС-Агро" в выгребной яме обнаружены тела четырех рабочих, передаёт Baigenews.kz.

Причина и обстоятельства смерти устанавливаются.

Гибель найденных в выгребной яме четырех рабочих в Северо-Казахстанской области будет расследовать специальная комиссия.

"Выражаю глубочайшие соболезнования семьям погибших на предприятии в Тайыншинском районе. Узнав о гибели людей, в тот же день выехал на место. Поручил создать специальную комиссию, которая уже разбирается в причинах случившегося", - сообщил аким СКО Айдарбек Сапаров. 

Самое читаемое

Наверх