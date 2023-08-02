Тела четырёх рабочих обнаружены в канализации предприятия в СКО

В Северо-Казахстанской область в селе Новоивановка Тайыншинского района на территории ТОО "EМС-Агро" в выгребной яме обнаружены тела четырех рабочих, передаёт Baigenews.kz.

Причина и обстоятельства смерти устанавливаются.

Гибель найденных в выгребной яме четырех рабочих в Северо-Казахстанской области будет расследовать специальная комиссия.