Технику мусоровывозящих организаций подключат к GPS
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Транспорт предприятий по перевозке мусора должны быть подключены к системе геолокации, а данные о его передвижении, должен передаваться в информационную систему "Национальный банк данных о состоянии окружающей среды и природных ресурсов РК", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство экологии и природных ресурсов РК.
На сегодня одной из актуальных проблем в области управления отходами является образование стихийных свалок. Одной из превентивных мер для решения проблем с со стихийными свалками и улучшения состояния экологии является отслеживание перемещения транспорта, вывозящих твердые бытовые отходы.
Министерство и АО "Казахстан Гарыш Сапары" организовали эту работу на разрабатываемой платформе tabigat.gov.kz.
В этой связи, указанные субъекты предпринимательства должны подключиться к информационной системе и обеспечить передачу данных по передвижению соответствующего транспорта.
За нарушение экологических требований по управлению отходами предусмотрена административная ответственность согласно ст. 344 Кодекса РК "Об административных правонарушениях".
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