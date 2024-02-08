Технику мусоровывозящих организаций подключат к GPS

Транспорт предприятий по перевозке мусора должны быть подключены к системе геолокации, а данные о его передвижении, должен передаваться в информационную систему "Национальный банк данных о состоянии окружающей среды и природных ресурсов РК", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство экологии и природных ресурсов РК.

На сегодня одной из актуальных проблем в области управления отходами является образование стихийных свалок. Одной из превентивных мер для решения проблем с со стихийными свалками и улучшения состояния экологии является отслеживание перемещения транспорта, вывозящих твердые бытовые отходы.

Министерство и АО "Казахстан Гарыш Сапары" организовали эту работу на разрабатываемой платформе tabigat.gov.kz.

В этой связи, указанные субъекты предпринимательства должны подключиться к информационной системе и обеспечить передачу данных по передвижению соответствующего транспорта.

За нарушение экологических требований по управлению отходами предусмотрена административная ответственность согласно ст. 344 Кодекса РК "Об административных правонарушениях".