Лента новостей

polisia.kz Сегодня, 17:14
115
Сегодня, 17:14
115
Фото: polisia.kz

Тайник с оружием обнаружили в Астане

Сотрудники ДУИС Астаны обнаружили тайник с оружием, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz

"В ходе совместной реализации оперативной информации сотрудниками учреждения №3 и оперативного отдела ДУИС по Астане на объездной трассе со стороны Автоцона в направлении Кокшетау, вблизи железнодорожного моста, в районе парковки для автомашин под завалами деревьев обнаружено и изъято огнестрельное одноствольное охотничье ружье марки “ИЖ” 12 калибра, которое пригодно к стрельбе", - говорится в сообщении.  

Сейчас по данным фактам проводится досудебное расследование. В полиции напомнили, что за незаконное приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение оружия, боеприпасов грозит уголовная ответственность в виде лишения свободы до пяти лет.

Кроме того, в СКО у местного жителя нашли двуствольное ружье ИЖ-58. Мужчина прятал его в подсобном помещении и разрешительных документов при себе не имел.

Его привлекли к ответственности по статье 482 КоАП РК.

"Незарегистрированное оружие — источник опасности: оно может быть использовано в криминальных целях или стать причиной несчастного случая. С начала года трое жителей области заявили в полицию о найденном оружии. Еще 16 человек добровольно сдали незаконно хранящиеся у них образцы вооружения. Это, напомним, единственный путь к освобождению от уголовной и административной ответственности за хранение незарегистрированного оружия", - сообщили в правоохранительных органах.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 17:14
115
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх