Тайник с оружием обнаружили в Астане

Фото: polisia.kz

Сотрудники ДУИС Астаны обнаружили тайник с оружием, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"В ходе совместной реализации оперативной информации сотрудниками учреждения №3 и оперативного отдела ДУИС по Астане на объездной трассе со стороны Автоцона в направлении Кокшетау, вблизи железнодорожного моста, в районе парковки для автомашин под завалами деревьев обнаружено и изъято огнестрельное одноствольное охотничье ружье марки “ИЖ” 12 калибра, которое пригодно к стрельбе", - говорится в сообщении.

Сейчас по данным фактам проводится досудебное расследование. В полиции напомнили, что за незаконное приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение оружия, боеприпасов грозит уголовная ответственность в виде лишения свободы до пяти лет.

Кроме того, в СКО у местного жителя нашли двуствольное ружье ИЖ-58. Мужчина прятал его в подсобном помещении и разрешительных документов при себе не имел.

Его привлекли к ответственности по статье 482 КоАП РК.