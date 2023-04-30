Тайник с оружием обнаружен недалеко от Талдыкоргана

Ружейный схрон в одном из дачных массивов талдыкоргана обнаружили сотрудники УБОП при проверке поступившей к ним оперативной информации, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области Жетысу.

"В тайнике оказался целый арсенал. Обнаружено два травматических пистолета, обрез гладкоствольного ружья, три светошумовые гранаты, более 100 патронов различного калибра, а также средства защиты: полицейский щит, бронежилет и две каски", — сообщил начальник УБОП ДП области Жетысу Саркытбай Кусаинов.

Оружие изъято с возбуждением по факту уголовного производства, предусмотренного статьёй 287 часть 3 УК РК (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств).