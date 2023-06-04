Татьяна Буланова вышла замуж в третий раз

Фото: Instagram / gastronomika.rest

Российская эстрадная певица Татьяна Буланова вышла замуж в третий раз, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 5-tv.ru.

Торжество прошло в Санкт-Петербурге 2 июня. Избранником певицы стал 35-летний бизнесмен Валерий Руднев. Этот брак стал для 54-летней певицы третьим.

Как пишет life.ru, на свадьбу Руднев подарил невесте ресторан в центре Санкт-Петербурга. В Instagram-аккаунте ресторана "ГАСТРОНОМИКА по-новому" указывается, что владелицей заведения является Татьяна Буланова и по случаю его открытия 16 июня певица выступит с концертом.

В первый раз Буланова вышла замуж ещё в годы сотрудничества с коллективом "Летний сад". Тогда её мужем стал руководитель группы Николай Тагрин. С музыкантом она прожила 13 лет. В 1993 году Татьяна подарила мужу сына, мальчика назвали Александром. Но брак распался.

В 2005 году Татьяна Буланова стала женой футболиста Владислава Радимова. Артистка была на шесть лет старше второго мужа. В 2007-м у пары появился сын Никита. Но, к сожалению, супруги развелись.