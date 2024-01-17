Тариф на проезд в автобусах хотят поднять в Караганде

В Караганде власти и перевозчики обсуждают повышение тарифа на проезд в общественном транспорте. Об этом стало известно во время посещения журналистами самого крупного автопарка в городе, передаёт BaigeNews.kz.

Директор "Автопарка №3" Артур Григорян показал представителям СМИ цеха и боксы, в которых проходят техобслуживание автобусы.

"Во время посещения стало известно о планах по повышению тарифа на проезд в общественном транспорте Караганды. Переговоры об этом сейчас проходят между перевозчиками и отделом коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог. Сумма, на которую планируется повысить тариф, пока не озвучивается. Однако, по словам властей, она не будет выше, чем в других городах Казахстана, где повышение уже состоялось", - сказано в аккаунте автопарка в Instagram.

Сейчас стоимость проезда в городских автобусах Караганды при электронном способе оплаты составляет 80 тенге. Тариф введён 10 лет назад. Для тех, кто платит наличными - 150 тенге.

Дети до 18 лет и около 20 категорий граждан (многодетные, инвалиды, получатели пенсий, размер которых не превышает 22 МРП, родители, воспитывающие ребёнка-инвалида и опекуны инвалидов первой, второй группы и другие) ездят в городском общественном транспорте Караганды бесплатно.