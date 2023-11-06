Тараз стал городом-побратимом с родиной Олимпийских игр

В Греции состоялась торжественная церемония подписания акта об установлении побратимских отношений между городами Тараз и Древняя Олимпия, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИД РК.

"Акт побратимства подписан в священном для греческого народа месте перед храмом Геры, где в древности хранился диск Ифита с правилами Олимпийских игр, а в современное время каждые два года проводится торжественная церемония зажжения Олимпийского огня", - уточнили в МИД РК.

Аким Тараза Бакытжан Орынбеков отметил, что установление сотрудничества с новым городом-партнёром позволит активизировать обмен в сфере культуры, спорта, туризма, науки и образования с целью создания благоприятных условий для взаимного развития двух городов.

Мэр Гиоргос Георгиопулус подчеркнул, что Древняя Олимпия рада объединиться узами дружбы и братства с Таразом, городом с историей уходящей вглубь на 2 000 лет и являющимся местом соприкосновения народов и культур Востока и Запада.

В ходе встречи с представителями бизнес-сообщества греческого региона Илия достигнута договоренность об укреплении экономических связей и развитии отношений между регионами и деловыми кругами двух стран.

Древняя Олимпия известна не только объектами всемирного наследия ЮНЕСКО, но и тем, что на её территории находится Международная олимпийская академия, которая является главным образовательным и культурным учреждением Международного олимпийского комитета.

В церемонии приняли участие посол РК в Греции Ерлан Баударбек-Кожатаев, сопредседатели казахстанско-греческого делового совета Жаксыбек Кулекеев и Томас Ламнидис, президент Международной олимпийской академии Исидорос Кувелос, почетный консул РК на Крите Спиридон Занниас.