Таможня Германии предупредила о возможной конфискации рождественских подарков из России

Германская таможня предупредила, что может конфисковать рождественские подарки, которые поступают в ФРГ из России, в связи с необходимостью соблюдения санкционного режима, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.

Ведомство в своем сообщении напомнило о принятом Советом ЕС 31 июля 2014 года регламенте № 833/2014.

"Вследствие этого ввоз множества товаров различного характера из России запрещен. Под него попадают и товары, которые могут иметь типичное содержание подарочных посылок, например, целлюлозу и бумагу, дерево и изделия из древесины, камни и драгоценные металлы, сигареты, пластмассы и химические изделия, включая такие готовые химические изделия, как косметика", — отметила таможня. Таким образом, даже книги или игрушки могут остаться на пунктах пограничного контроля.

При этом в таможне подчеркнули, что "нет исключений из запрета подарочных посылок, которые подпадают под приложение санкционного регламента и иногда отправляются частным лицом другому частному лицу в таможенной зоне ЕС".

"Изделия, подпадающие под санкции, могут быть арестованы, то есть конфискованы", — предупредили в ведомстве.

В 2023 году в Германии фиксировались отдельные случаи изъятия сотрудниками германских таможенных органов у российских граждан автомобилей, зарегистрированных в РФ и временно ввезенных в ФРГ для использования в личных целях или транзита. При этом таможня ФРГ понимает под термином "ввоз" любое физическое перемещение товаров в ЕС, то есть не только для продажи.