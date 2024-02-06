Тамара Дуйсенова сохранила должность вице-премьера РК

Указом главы государства Тамара Дуйсенова назначена заместителем премьер-министра Республики Казахстан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой нра Акорду.

Дуйсенова родилась в 1965 году в селе Ленинском, Сарыагашского района, Чимкентской области КазССР. В 1987 году окончила Ташкентский институт народного хозяйства.

Трудовую деятельность начала в 1988 году учительницей средней школы имени Ильича в Сарыагаше.

В разные годы работала экономистом Научно-исследовательского института экономики при Госплане Узбекской ССР, старшим экономистом Сарыагашской районной администрации Южно-Казахстанской области, руководителем отдела компании "Перизат-Холдинг", советником главы Сарыагашской районной администрации Южно-Казахстанской области, заместителем акима Сарыагашского района.

Занимала должности вице-министра труда и социальной защиты населения РК, заместителя акима Южно-Казахстанской области, ответственного секретаря Министерства труда и социальной защиты населения РК, вице-министра труда и социальной защиты населения РК.

Была министром труда и социальной защиты населения РК; министром здравоохранения и социального развития РК; секретарём партии "Нур Отан", президентом АО "Центр развития трудовых ресурсов"; внештатным советником президента РК; заведующей отделом по контролю за рассмотрением обращений администрации президента РК.