Талые воды затопили участки трассы в Абайской области
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На двух участках автомобильной дороги Караганда-Аягоз-Тарбагатай-Богаз произошли переливы талых вод, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АО "КазАвтоЖол".
Затопленные участки автодороги в Абайской области обнаружили 21 марта около 18:41.
Переливы талых вод на трассе превышают 30 метров в длину и 0, 5 сантиметров в высоту. На затопленном участке отсутствуют водопропускные трубы, и специалисты проводят мероприятиям по дренажу скопившихся вод.
Угрозы разрушения дороги и земляного полотна нет, как и ограничений движения по участкам. На месте работают шесть единиц техники и 10 человек, проводится круглосуточное дежурство, сообщили в АО "КазАвтоЖол". Позже в компании дополнили, что по состоянию на 22:00 мероприятия по отводу талых вод по резерву дороги выполнены.
"Уровень талых вод понижается, перелив через дорогу прекратился. Угрозы разрушения автомобильной дороги и земляного полотна отсутствуют", — отмечается в сообщении компании "КазАвтоЖол".
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