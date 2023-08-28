Таксист занимался самоудовлетворением прямо во время поездки в Алматы
Сегодня, 15:07
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Сегодня, 15:07Сегодня, 15:07
119Фото: РИА Новости
Шокирующее видео появилось в казнете. На кадрах водитель такси занимался самоудовлетворением прямо во время поездки, передаёт BaigeNews.kz.
Видео тайком сняла пассажирка такси, которая ехала на заднем сидении.
Выяснилось, что водитель работает в "Яндекс Go".
В компании редакции BaigeNews.kz сообщили, что уволили таксиста.
"Мы шокированы ситуацией. Водитель был заблокирован в системе — он больше никогда не сможет выполнять заказы через наш сервис. Будем разбираться в произошедшем с парком-перевозчиком, в котором он работал. Мы готовы всячески содействовать расследованию по официальному запросу правоохранительных органов", - заверили в Яндексе.
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