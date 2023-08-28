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Таксист занимался самоудовлетворением прямо во время поездки в Алматы

Сегодня, 15:07
АВТОР
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РИА Новости Сегодня, 15:07
Сегодня, 15:07
119
Фото: РИА Новости

Шокирующее видео появилось в казнете. На кадрах водитель такси занимался самоудовлетворением прямо во время поездки, передаёт BaigeNews.kz

Видео тайком сняла пассажирка такси, которая ехала на заднем сидении. 

Выяснилось, что водитель работает в "Яндекс Go". 

В компании редакции BaigeNews.kz сообщили, что уволили таксиста.  

"Мы шокированы ситуацией. Водитель был заблокирован в системе — он больше никогда не сможет выполнять заказы через наш сервис. Будем разбираться в произошедшем с парком-перевозчиком, в котором он работал. Мы готовы всячески содействовать расследованию по официальному запросу правоохранительных органов", - заверили в Яндексе. 

 

 

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