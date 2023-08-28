Таксист занимался самоудовлетворением прямо во время поездки в Алматы

Шокирующее видео появилось в казнете. На кадрах водитель такси занимался самоудовлетворением прямо во время поездки, передаёт BaigeNews.kz.

Видео тайком сняла пассажирка такси, которая ехала на заднем сидении.

Выяснилось, что водитель работает в "Яндекс Go".

В компании редакции BaigeNews.kz сообщили, что уволили таксиста.

"Мы шокированы ситуацией. Водитель был заблокирован в системе — он больше никогда не сможет выполнять заказы через наш сервис. Будем разбираться в произошедшем с парком-перевозчиком, в котором он работал. Мы готовы всячески содействовать расследованию по официальному запросу правоохранительных органов", - заверили в Яндексе.