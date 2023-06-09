Таксист избил и ограбил пассажира в Астане

Фото: baigenews.kz

Таксист избил и ограбил пьяного пассажира в Астане. С заявлением в отдел полиции района “Алматы” обратился 33-летний мужчина, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"В ходе расследования установлено, что пассажир, находясь в алкогольном опьянении, нанял частного извозчика для передвижения по городу. По дороге в салоне машины он вступил в конфликт с водителем и стал его оскорблять. Остановившись на обочине дороги по улице Шарбакты, таксист выволок агрессивного пассажира из авто, избил его и отобрал более 100 тысяч тенге", - сообщили подробности в ДП Астаны.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка установили местонахождение водителя такси. Им оказался 37-летний гражданин Кыргызстана. При проверке документов выяснилось, что иностранец не имел права управления транспортным средством.

По факту проводится досудебное расследование. Гражданин Кыргызстана дал признательные показания и водворён в ИВС. Устанавливается его причастность к аналогичным ранее совершенным преступлениям.