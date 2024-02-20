Такой подход неприемлем - Бектенов ракритиковал подготовку к противопаводковым мероприятиям
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Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов на заседании правительства раскритиковал подготовку к противопаводковым мероприятиям в регионах, передаёт BaigeNews.kz.
Как отметил глава кабмина, ранее неоднократно давались поручения о необходимости качественной реализации всех противопаводковых мероприятий в регионах. Однако соответствующие меры госорганами и акиматами не были приняты в полном объеме.
"В итоге из 218 мероприятий 92 не исполнены до сих пор. Такой подход к работе неприемлем. Поручаю министру по чрезвычайным ситуациям внести предложения об ответственности должностных лиц центральных и местных госорганов, допустивших невыполнение запланированных мероприятий", — сказал Олжас Бектенов.
Глава Правительства указал, что здесь очень многое зависит от четкой работы акиматов. В этой связи он потребовал обеспечить своевременную расчистку арыков, ливневой канализации, возведение временных дамб и обвалований населенных пунктов.
"МЧС ежегодно проверяется готовность к паводковому периоду в рамках республиканского командно-штабного учения "Көктем". Все регионы рапортуют о полной готовности к паводкам. А в итоге – пострадавшие люди, затопленные здания и инфраструктура.
Это говорит о том, что учения проводятся формально, а готовность остается только на бумаге.
Нам нужны действенные меры", — сказал Олжас Бектенов, поручив пересмотреть формат учений.
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