Такой подход неприемлем - Бектенов ракритиковал подготовку к противопаводковым мероприятиям

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов на заседании правительства раскритиковал подготовку к противопаводковым мероприятиям в регионах, передаёт BaigeNews.kz.

Как отметил глава кабмина, ранее неоднократно давались поручения о необходимости качественной реализации всех противопаводковых мероприятий в регионах. Однако соответствующие меры госорганами и акиматами не были приняты в полном объеме.

"В итоге из 218 мероприятий 92 не исполнены до сих пор. Такой подход к работе неприемлем. Поручаю министру по чрезвычайным ситуациям внести предложения об ответственности должностных лиц центральных и местных госорганов, допустивших невыполнение запланированных мероприятий", — сказал Олжас Бектенов.

Глава Правительства указал, что здесь очень многое зависит от четкой работы акиматов. В этой связи он потребовал обеспечить своевременную расчистку арыков, ливневой канализации, возведение временных дамб и обвалований населенных пунктов.