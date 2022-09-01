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Такая восточная любовь: казахско-турецкая пара из Кокшетау рассказала о любви, авантюризме и семейных ценностях
В Кокшетау живёт молодая интернациональная семья — Мехмет и Асель Душгюн. Двенадцать лет назад казахстанка не побоялась последовать зову сердца и полетела в гости к молодому человеку в Турцию. Сегодня супруги — счастливые родители восьмилетней Айше и семилетнего Эмира. Корреспондент BaigeNews.kz встретился и поговорил с Мехметом и Асель о заморской романтике, разнице в менталитете казахов и турков, семейных ценностях и воспитании детей-билингвов.
Фото Асель Турар
"В Турции Мехмет — как в Казахстане Асель"
Интервью записывали в небольшом уютном кафе "Mehmet Usta". Асель принесла нам ароматный чай в маленьких турецких стаканах — армуду и рахат-лукум. По форме национальный бокал напоминает грушу, так же и переводится.
Фото Асель Турар
"Ещё их по-турецки называют ince belli bardak — "стакан с тонкой талией", — с улыбкой комментирует хозяйка. — В нижней части ёмкости жидкость сохраняется горячей, в верхней быстро охлаждается. А в узкой смешивается напиток двух температур".
Прошу рассказать Асель о знакомстве с будущим мужем.
"Это был 2009 год, я работала в банке "ХоумКредит" менеджером по развитию бизнеса. Тогда в Казахстане активно общались по ICQ, "агенту", скайпу… Как-то решила завести страничку на Facebook — создала аккаунт, загрузила фотографии. Через пару дней смотрю: кто-то щедро "пролайкал", написал что-то в комментариях. Зашла на его страничку: симпатичный парень, турок.
Мехмет. Думаю, какое красивое имя! Кстати, в Турции очень распространённое. Так же, как в Казахстане, — Асель. Каждый второй там — Мехмет. У них даже на солдатов говорят "мехметжик".
Я в жизни не видела ни одного турка, турецких сериалов не смотрела, обычаев их не знала. Google помог перевести — и началась переписка. Я стала слушать турецкие песни, оказывается, так легко запоминать слова. Турецкий язык красивый, певучий, даже как будто родной. Многие слова созвучны казахскому. Когда медленно говорят, можно даже понять смысл. Потом стали созваниваться по скайпу, часами пытались понять друг друга. Показывал племянников, они смотрели на меня и улыбались.
Примерно через полгода активного общения, с ежедневными "Доброе утро" и "Спокойной ночи", Мехмет пригласил Асель погостить в Турцию. Купил билеты.
"Если честно, сегодня мне самой не верится, как я тогда решилась поехать в чужую страну к парню, которого вживую ни разу не видела. Не советую поступать, как я! Опасно для жизни! Просто я везучая", — говорит Асель.
"Ну почему я не смотрела турецкие сериалы?!"
В аэропорту Асель встретила двух своих знакомых, оказалось, они летели в Стамбул за товаром. Девушка рассказала о своей романтической авантюре. И они, конечно, очень за неё волновались. Договорились, что, как выйдут из самолета, если парень Асель не понравится, она поедет с ними в отель.
"Но не тут-то было! Аэропорт Ататюрка такой огромный и красивый, огромное количество людей. Я сразу нашла глазами его. Мехмет улыбнулся своей искренней, обезоруживающей улыбкой. Он был такой счастливый! Пожал руку: "Хош гельдиниз!" Потом он мне сказал, что в тот момент уже понимал, что я стану его женой. Переглянулась со знакомой, пряча улыбку: "Всё хорошо…"
Фото из семейного архива Асель и Мехмета. Первая встреча
Семья Мехмета живёт в Адане, недалеко от границы с Сирией и примерно в 900 километрах от Стамбула. Туда только что познакомившиеся Асель и Мехмет ехали около 10 часов. Время от времени водитель останавливался заправиться, пассажиры могли сходить в уборную, а мойщики мыли салон и натирали стёкла. Сервис в автобусе оказался, как в самолёте. Пассажирам подавали перекус, горячие и холодные напитки. Никогда такого не видя, Асель вспоминает, что всё время удивлялась. Перед каждым человеком был монитор и наушники.
"Мы включили мультфильм "Ледниковый период" на турецком. Я ничего не понимала, и мне всё время было смешно.
В Адане в лицо ударил жаркий, влажный воздух. Был март, примерно +25. Крупнейший город Турции с населением в полтора миллиона человек. А в Кокшетау тогда, кажется, около 150 тысяч. Казалось, что я в муравейнике.
Адана — не туристический город, приезжих не так много. На меня поглядывали с любопытством. Некоторые подходили и уточняли: кореянка, китаянка, японка? Мехмет злился и приговаривал: "Allah, Allah, они как дикие…"
Фотографировал меня на каждом шагу.
– Поехали домой?
– Стоп, какой дом?!
– Мой, знакомиться с родителями.
– Нет, ты что!
– Ну, ладно, сегодня и впрямь рановато. Завтра!
Мы гуляли по чаршы (базару). Мехмет работал в Сирии, Бейруте, видимо, хорошо заработал. Показывал платья, говорил "тебе это пошло бы". Уговаривал померить то и это. Накупил много вещей, зачем-то целых два пальто, кожаную куртку, сумку, сапоги… Я соглашалась с его выбором, меня веселила его щедрость.
Потом пошли покушать. Угощал всякими вкусняшками, кебабами, сладостями. В мечеть сходили.
…Родители встретили нас тепло. Мама, правда, прибаливала. Наверно, ей стало плохо, что сын привёл в дом чужеземку. Шучу. Папа протянул руку: "Хош гельдын, кызым". Я пожала ему руку. Оказывается, надо было поцеловать родителям руки и приложить ко лбу в знак уважения. Ну почему я не смотрела турецкие сериалы?..
Сейчас вспоминаем со смехом. Мама говорит, что совсем на меня не обиделись: "йябанджысын" (ты ведь иностранка).
В Турции я провела пять дней. Мехмет провёл до Стамбула с двумя чемоданами: пришлось купить второй, чтобы уместить подарки. Как бы между делом предложил выйти за него замуж, подарил кольцо. Я ответила "да", если честно, не воспринимая это предложение всерьёз".
Когда Асель улетала из Турции, восьмого марта, авиакомпания подарила всем женщинам сумочки-органайзеры. Сейчас с ней играет её с Мехметом дочь…
Ласковые дети шокировали полицейских
"Я купила йогурт, "Агушу" и орехи. На, покушай, мам", - говорит девочка.
Это пришла Айше. Неожиданно крепко обнимает меня, прижимается щекой к щеке.
Фото Асель Турар
"Айше и Эмир часто так шокируют гостей нашего кафе, — Асель поймала мой растерянный взгляд. — И даже сотрудников миграционной полиции, которые время от времени к нам наведываются. Сколько раз говорила им: не стоит так обнимать незнакомых людей. Похоже, эмоциональность у них в крови: турки — очень тёплый народ.
Не удивляйтесь, если увидите плачущего турецкого мужчину. Я до сих пор не могу привыкнуть, наши же редко плачут. А они удивляются моему удивлению: "Allah, Allah, у нас ведь тоже есть душа…"
…Маму стремительно развивавшиеся события пугали: она никак не могла представить в зятьях заморского мужчину. Папа меня поддержал. Сказал, окей, женитесь, но жить будете в Казахстане. Мехмета такое условие ничуть не напугало, он стал собирать документы. Сейчас мы граждане Казахстана, у детей до 16 лет двойное гражданство. А мы живём на две, можно сказать, страны: три года прожили здесь, потом четыре — в Турции, и вот уже три года, как снова в Казахстане.
Со свадьбы остались красивые, как в кино, фотографии. Тогда у нас такие были в редкость.
Фото из семейного архива
Турецкая сторона всё удивлялась, как у нас на торжество режут и съедают целую лошадь. Они конину, кстати, не едят вообще. Казахскую сторону поразили пустые столы: перекусывают и выпивают в баре. Но так было тогда, сейчас уже столы накрывают: в основном, фруктовые напитки и большие торты. Турецкие жители говорят, что на свадьбе нужно весело проводить время с песнями и танцами. И, конечно же, дарить молодым ценные подарки из золота, а не вкусно есть за столом".
Дети, кебаб и семейная романтика
В центре зала появляется Мехмет. Приветствует издалека улыбкой и снова уходит на кухню. Кокшетауцы говорят, здесь самый сочный шашлык и самый вкусный донер кебаб.
Фото Асель Турар
"С мужем, я считаю, мне очень повезло. Для него семья — на первом месте. Нет такого, чтобы пойти погулять с друзьями. Любому даже самому развесёлому обществу предпочтёт спокойный вечер рядом с детьми — с кебабом, салатами под национальную музыку и уютными семейными разговорами. Такая вот домашняя романтика.
Фото Асель Турар
Конечно, не всё всегда гладко. Особенно в первые годы, притирались, ох, как непросто. У турков горячая кровь, они очень вспыльчивы и ревнивы. Поначалу в Казахстане было много недопониманий: зачем он тебя обнял, почему посмотрел, зачем улыбнулся… Постепенно привык к моим друзьям. Да и я всегда старалась найти компромисс. Но уже и в детях вижу особенности национального характера. Наклонишься — Айше или Эмир обязательно подойдут: мама, давай придержу футболку. Подтянут, прикроют как бы невзначай: видимо, турецкие гены.
А ещё, поняла на своём опыте, нужно воспитывать мужчину. Например, женщине не стоит взваливать на себя все домашние хлопоты. Мы сейчас всё делаем вместе. Даже если салат: я режу овощи — Мехмет рядом готовит соус. И дети рядом возятся. Так ежедневная рутина превращается в приятности.
Конечно, многое зависит от менталитета каждой конкретной семьи. У Мехмета в семье четверо братьев и две сестры. И все они собираются в родительском доме, чтобы прогенералить. Один моет окна, другой наводит порядок на балконе, третий протирает мебель, четвертый со шваброй. В первое время я очень терялась: как это, я, келин, здесь, а они, ещё и мужчины, убирают. А мне в ответ: мол, Асель, не парься, смотри лучше за детьми…"
Казахское "не мешай" и турецкое "ты разбил мне сердце"
Дочку-первенца по турецкой традиции назвали в честь мамы Мехмета. Означает "жизнь", "жизнелюбивая". Айше очень искренняя, эмоциональная, впечатлительная. Обидится на братишку: "ты разбил мне сердце".
Эмир властный и очень харизматичный. Дома его ласково и почтительно называют "Эмир-бей". Имя ему, вспоминает Асель, выбирали долго: Али Осман, Баязит, Альпеорен…
"Эмир" мне сразу понравилось, потому что похоже на казахское "Амир". Мне кажется, у казахов гены сильней. У меня много подруг-казашек, которые замужем за турками, их дети тоже больше похожи на азиатов. Наши дети-погодки — билингвы, свободно говорят на русском и турецком, понимают казахский. Кстати, Айше начала говорить поздно, почти в четыре года. Обеспокоенные, мы ещё в Турции начали ходить по врачам: психолог, логопед, ушки проверяли, небо… Оказывается, всё из-за трёхъязычия, ребёнок не мог разобраться, "выбрать" свой язык…" - вспоминает Асель.
Фото из семейного архива Асель и Мехмета
Отношение в турецких семьях к детям — отдельная трогательная история. Мы же, казахи, привыкли: "не трогай", "не мешай", "сломаешь", "разобьёшь", "испортишь". Так и я не сводила глаз с маленьких Айше и Эмира. А свекровь мне: не мешай им, пусть играют, это же, мол, дети. Ничего страшного, починим, новое купим. Лаваш катает на застеленном скатертью полу — малышам раздаст по скалке, всё в муке. И все счастливы. Я очень благодарна маме Мехмета за такое правильное, мудрое отношение к детям.
Фото Асель Турар
Пойдёшь с магазин с ребенком — продавец превратит эти несколько минут в праздник с ласковыми восклицаниями и угощением.
Турчанки непосредственны в общении между собой, могут показаться бестактными. Любят собраться посплетничать за чашечкой кофе, особенно по утрам — после того, как проводят домочадцев на работу и в школу. Затем принимаются за домашние дела. Зато они много и вкусно готовят, не ленятся. Первое, второе, третье, салат, выпечка и десерт. Поэтому турки зачастую пухленькие. Но лично мне нравится, что после застолья убирают и моют посуду все присутствующие в гостях женщины.
"Попрощайтесь с шортами и открытым декольте"
В Instagram девочки меня часто спрашивают о турецких мужчинах. Про ревность я уже сказала. Нет такого турка, который бы не ревновал свою любимую. Запросто может подраться из-за одного взгляда. В криминальной статистике много историй о том, как муж убил жену из ревности. В Турции, кстати, не принято, чтобы мужчины (даже братья, родственники) находились дома с женщиной в отсутствие мужа.
Выйдя замуж за турка, вы попрощаетесь с короткими юбочками, платьями и шортами, открытыми декольте.
Турки очень сентиментальные, чувств не скрывают. Громко разговаривают и активно жестикулируют. Романтики, быстро влюбляются. Любовь для них много значит. А ещё они патриоты. В каждом турецком доме висит какой-нибудь флаг, фото Ататюрка и, конечно же, атрибут любимой футбольной команды.
Турки чтят традиции и обычаи. Это касается не только старшего поколения, но и молодежи. С почтением относятся к пожилым людям, независимо от национальности.
Да, турки очень сентиментальные. Романтики, быстро влюбляются, кстати. Любовь для них много значит. Ещё щепетильно ухаживают за собой. Они не ленятся укладывать каждый день волосы гелем. Парфюм — обязательно. Делают эпиляцию на лице. Думаю, турецкие мужчины ухаживают за собой даже тщательней, чем девушки.
Но люди бывают разные. И я не могу сказать, что все турки "балажан" — любят детей. Хватает и таких, кто бьёт жён, гуляет, бросает семью. В Турции есть сообщество жён из СНГ, мы стараемся не просто общаться, но и поддерживать друг друга во всём. Немало скверных историй случается в курортных городах: бабники, лгуны, много женатых мужчин, которые крутят романы, вешая лапшу на уши доверчивым туристкам. Альфонсов немало: дескать, мама заболела, вышли 100 долларов. Поэтому моя турецкая история ни в коем случае не гарантирует хэппи-энд. Как говорится, нет плохой нации, есть плохие люди. И самое главное — многое в поведении каждого из нас происходит от семьи…" - поделилась Асель.
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