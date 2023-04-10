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  • Таиланд, ОАЭ, Египет: куда поедут отдыхать казахстанцы в 2023 году
depositphotos.com Сегодня, 20:30
254
Сегодня, 20:30
254
Фото: depositphotos.com

Таиланд, ОАЭ, Египет: куда поедут отдыхать казахстанцы в 2023 году

О том, почему казахстанцы много лет стабильно отдают предпочтение отдыху в Таиланде, Египте и ОАЭ, и будут ли повышаться цены на туры в связи с удорожанием топлива в Казахстане, рассказала член Совета по туризму РК Инна Рей, передаёт корреспондент BaigeNews.kz. По её словам, как повлияют потрясшие Турцию землетрясения на туристический спрос казахстанцев, говорить пока рано. 

"Что касается землетрясения и спроса на отдых в Турции. Все эти поездки пока только только запланированы, и поэтому реальную картину влияния этих событий на продажи мы сможем увидеть только тогда, когда настанет их момент. На сегодняшний день подходит к концу только первый этап продаж - период раннего бронирования туров в Анталию. Следующий период реального бронирования по факту перед вылетом, он и станет показательным для нас. Пока общую тенденцию предпочтений казахстанцев по Турции предугадать пока сложно. Но в целом, если сравнивать прошлогодние продажи и продажи этого года с аналогичным периодом, можно говорить о трёхкратном увеличении спроса на туры. На первом месте стоят страны, которые наши казахстанские туристы очень любят посещать: Таиланд, Объединённые Арабские Эмираты, Египет, и вот уже мы приближаемся к продажам туров в Турцию", - отметила Ирина Рей. 

В последнее время открываются авиасообщения и в другие туристические страны.

"Новые направления есть, надеемся, что они будут успешны. Некоторые из них прекращались на период завершения сезона. Но сейчас, в связи с его возобновлением, можно посетить Черногорию, новые направления по Египту и Европе. Надеемся, что они будут востребованы, и у наших граждан будут пользоваться спросом. Вообще, казахстанцы зачастую летают только по привычным для себя, традиционным направлениям, которые я перечислила выше, и менять их не очень любят", - подчеркнула член Совета по туризму. 

Основными причинами такой стабильности в предпочтениях эксперт называет устойчивые погодные условия, удобства, отсутствие визовых формальностей, небольшая дальность перелётов, наличие прямых рейсов, лояльная ценовая политика страны в целом, возможность "окунуться в лето" в зимний период, а летом возможность отдыха по системе “всё включено”, который представляет собой беззаботный отдых. 

"На вопрос о подорожании авиабилетов и туров в связи с удорожанием топлива в Казахстане ответить очень трудно. Это зависит от слишком многих обстоятельств. Но то, что касается предложения турецкой стороны на летние туры, мы не видим пока особого увеличения стоимости. Но за счёт того, что меняется курс доллара и евро, меняется и стоимость туров. Поэтому рост валют имеет большую опасность на возможное удорожание туров, нежели повышение цен на топливо. Пока ещё ни одна компания топливный сбор не выставила, поэтому на рост цен туров по востребованным направлениям это пока не повлияло", - заключила спикер.

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Журналист
Сегодня, 20:30
254
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