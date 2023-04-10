Таиланд, ОАЭ, Египет: куда поедут отдыхать казахстанцы в 2023 году

Фото: depositphotos.com

О том, почему казахстанцы много лет стабильно отдают предпочтение отдыху в Таиланде, Египте и ОАЭ, и будут ли повышаться цены на туры в связи с удорожанием топлива в Казахстане, рассказала член Совета по туризму РК Инна Рей, передаёт корреспондент BaigeNews.kz. По её словам, как повлияют потрясшие Турцию землетрясения на туристический спрос казахстанцев, говорить пока рано.

"Что касается землетрясения и спроса на отдых в Турции. Все эти поездки пока только только запланированы, и поэтому реальную картину влияния этих событий на продажи мы сможем увидеть только тогда, когда настанет их момент. На сегодняшний день подходит к концу только первый этап продаж - период раннего бронирования туров в Анталию. Следующий период реального бронирования по факту перед вылетом, он и станет показательным для нас. Пока общую тенденцию предпочтений казахстанцев по Турции предугадать пока сложно. Но в целом, если сравнивать прошлогодние продажи и продажи этого года с аналогичным периодом, можно говорить о трёхкратном увеличении спроса на туры. На первом месте стоят страны, которые наши казахстанские туристы очень любят посещать: Таиланд, Объединённые Арабские Эмираты, Египет, и вот уже мы приближаемся к продажам туров в Турцию", - отметила Ирина Рей.



В последнее время открываются авиасообщения и в другие туристические страны.

"Новые направления есть, надеемся, что они будут успешны. Некоторые из них прекращались на период завершения сезона. Но сейчас, в связи с его возобновлением, можно посетить Черногорию, новые направления по Египту и Европе. Надеемся, что они будут востребованы, и у наших граждан будут пользоваться спросом. Вообще, казахстанцы зачастую летают только по привычным для себя, традиционным направлениям, которые я перечислила выше, и менять их не очень любят", - подчеркнула член Совета по туризму.

Основными причинами такой стабильности в предпочтениях эксперт называет устойчивые погодные условия, удобства, отсутствие визовых формальностей, небольшая дальность перелётов, наличие прямых рейсов, лояльная ценовая политика страны в целом, возможность "окунуться в лето" в зимний период, а летом возможность отдыха по системе “всё включено”, который представляет собой беззаботный отдых.