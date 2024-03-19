Сын акима сломал нос школьнице: в Минпросвещения прокомментировали случай
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Резонансный конфликт между школьниками в Павлодаре прокомментировали в Министерстве просвещения, передает BaigeNews.kz.
Шестиклассник одной из городских школ ударил девочку в лицо, сломав ей нос. Сообщалось, что мальчик является сыном одного из районных акимов. О случившемся стало известно накануне.
"По каждому случаю, который появляется в интернете, социальных сетях, мы проводим тщательную проверку и обязательно об этом сообщаем соответствующим государственным органам. По данному факту могу сказать сейчас, что расследование сейчас ведется, соответственно будут приняты меры. Касательно родственной связи, она, насколько мне известно, подтверждается", - прокомментировал ситуацию вице-министр просвещения Едил Оспан.
Факт был зарегистрирован в январе этого года, дополнила заместитель председателя Комитета по охране прав детей Юлия Овечкина.
"Насколько нам известно, сегодня дело рассматривается в ювенальном суде, прошло уже заседание по привлечению к административной ответственности и родителей мальчика, в том числе. В таких случаях мы должны понимать, что одной ответственностью не обойтись и здесь нужно работать с детьми. Ведь наказать родителей это одно, а донести до детей, чтобы такие факты не происходили - другое. Поэтому во всех организациях образования сейчас проводится работа по внедрению анти-буллинговых программ", - рассказала Юлия Овечкина.
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