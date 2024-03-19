Сын акима сломал нос школьнице: в Минпросвещения прокомментировали случай

Резонансный конфликт между школьниками в Павлодаре прокомментировали в Министерстве просвещения, передает BaigeNews.kz.

Шестиклассник одной из городских школ ударил девочку в лицо, сломав ей нос. Сообщалось, что мальчик является сыном одного из районных акимов. О случившемся стало известно накануне.

"По каждому случаю, который появляется в интернете, социальных сетях, мы проводим тщательную проверку и обязательно об этом сообщаем соответствующим государственным органам. По данному факту могу сказать сейчас, что расследование сейчас ведется, соответственно будут приняты меры. Касательно родственной связи, она, насколько мне известно, подтверждается", - прокомментировал ситуацию вице-министр просвещения Едил Оспан.

Факт был зарегистрирован в январе этого года, дополнила заместитель председателя Комитета по охране прав детей Юлия Овечкина.