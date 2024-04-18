Свыше 5,8 тыс. казахстанских семей получили господдержку после паводков

По поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева правительство страны ведет работу по оценке и возмещению ущерба гражданам, пострадавшим в результате аномальных паводков.



На сегодняшний день в специально созданные региональные комиссии поступило 13 577 заявлений от жителей Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областей, а также областей Абай и Ұлытау.



Так, единовременную выплату в размере 100 МРП или 369 200 тенге получили 5 803 семьи на общую сумму более 2 млрд тенге.

877 семей получили компенсацию за понесенный материальный ущерб на 380 млн тенге. Объем выплат за павший скот уже достиг 38,9 млн тенге.



По состоянию на 18 апреля т.г. в пострадавших регионах обследовано 2602 жилых дома, из них по 1499 проведена оценка. В результате выявлено, что 794 дома подлежат восстановлению, 701 – полностью разрушены. В настоящее время 197 семьям выплачена компенсация на ремонт жилья на сумму 218,6 млн тенге. 33 семьи получили дома и квартиры взамен разрушенного жилья.



Начато строительство домов в Павлодарской, Карагандинской и Актюбинской областях.



Соответствующая работа по оценке и возмещению ущерба продолжается. Как подчеркнул Президент РК, всем пострадавшим гражданам будет оказана всесторонняя помощь со стороны государства.